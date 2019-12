Politikai gyilkossági ügy miatt utasított ki orosz diplomatákat Németország

Az Ibiza-botrányba belebukott osztrák szélsőjobbos vezér, Heinz-Christian Strache elkobzott telefonján talált sms-üzenetek valóságos politikai földrengéseket okoznak.

Mindössze nyolc hónapot töltött a Casinos Austria (CASAG), a legnagyobb osztrák szerencsejáték társaság pénzügyi igazgatói székében Peter Sidlo. A megbízatása 2022. májusáig szólt, de a cég felügyelőbizottsága – egyetlen ellenszavazattal – december első munkanapján visszahívta őt tisztségéből. Ugrott az évi egymillió eurót hozó állás, s a döntés szerint az igazgató semmilyen kárpótlást, további kiegészítést nem kap. A 45 éves menedzser magas megbízatása előtt egy jelentéktelen kis céget irányított, nem véletlenül állapította meg róla Ausztria egyik legismertebb fejvadász cége, hogy képzettsége, gyakorlata alapján alkalmatlan a tisztség betöltésére. Ennek ellenére megkapta a lottónyereménnyel felérő állást, amelyet ki is tölthetett volna, ha nem következik be pártjának, a szélsőjobboldali szabadságpártnak (FPÖ) bukása a hatalomból. Sidlo a párt egyik bécsi kerületében volt tanácsos, azaz nem viselt magas párttisztséget sem. Az FPÖ mégis fontosnak tartotta őt benyomni az ország egyik legjövedelmezőbb cégéhez, mert ezáltal a párt fontos információs forráshoz, befolyáshoz jutott, nem is szólva arról az összegről, amelyet a szerencsejáték óriás osztogatni tud. A valaha kizárólag állami tulajdonban volt CASAG – Ausztriában 12 kaszinó, külföldön további 28 gazdája - legnagyobb részvényese (34 százalék) ma a cseh Sazka cég, alig lemaradva tőle az osztrák államot képviselő ÖBAG. Van benne 17,19 százaléka a Novomatic osztrák cégnek, amely nem csupán kaszinókat működtet világszerte, de szerencsejáték gépeket is gyárt. Ezzel a magáncéggel akart bizniszelni a szabadságpárt, a Novomaticnak kellett Sidlót benyomni a CASAG-ba, a „szívességért” cserében az FPÖ bécsi kaszinó-engedélyt és országos online-játék licencet ígért. Ez nagyon jól jött a Novomaticnak, amely csak a bécsi automata játékgépek, a félkarú banditák 2015-ös állami betiltásán 100 millió eurót veszített. Az idei év első két hónapjában – a legmagasabb szinten – intenzív nyomásgyakorlás kezdődött hát, a jelenlegi nyomozás szerint tízen vettek benne részt, a koalíciós partner néppárti pénzügyminiszterétől kezdve a CASAG felügyelőbizottsági elnökén át (Walter Rothensteiner a hatalmas Raiffeisen bank és agrárvállalkozás egyik kulcsembere) az ÖBAG vezetőjéig. Aki januárban még a pénzügyminiszter befolyásos titkára volt. Intenzíven vetette be magát az állás megszerzéséért vívott harcba Heinz-Christian Strache, volt alkancellár és FPÖ-elnök, akit a májusi, úgynevezett Ibiza-botrány (Strachéról titkos videofelvétel készült, amint egy orosz oligarchának hitt nővel osztrák nemzeti kincs, állami tulajdon kiárusításáról tárgyalt) sodort el az összes politikai tisztségéből. A bécsi Profil nevű hetilap idézi Strache márciusi sms-ét a pénzügyminiszterhez. Ebben provokációnak minősíti a kinevezési késedelmet, s felemlegeti, hogy bezzeg az ő pártja, megállapodás szerint, mind a 30 felügyelőbizottsági helyet (például az államvasutakét, a közútkezelő vállalatét) garantálta a néppártnak. Magyarán Strache írásba adta, hogy a két kormánypárt mutyizik, egymás között osztogatják a zsíros állami állásokat. Hogy derült ez ki? Azon kívül, hogy már májusban, az FPÖ-vezér bukásakor egy névtelen feljelentést kapott a korrupció ellenes ügyészség Sidlo jogtalan kinevezéséről, a nyomozók augusztusban elkobozták Strache mobiltelefonját, sok fontos információval. A levelezés felfejtése hónapokig tartott, a politikai titkokat is a mobilján intéző politikus példátlan mennyiségű gyúanyaghoz juttatta a bűnüldözőket. Sidlo leváltásával a történetnek még nincs vége. Ahhoz ugyanis, hogy a 2017 végén hatalomra került néppárti-szabadságpárti kormány be tudja erőltetni igazgatónak Peter Sidlót, meg kellett szabadulni az elődjétől. Ő, Dietmar Hoscher az előző kormánypárt, a szociáldemokraták kedvezményezettje volt, évi 1,66 millió eurós fizetéssel. Idő előtti távozásával 108 szabadságnapot benne hagyott a CASAG-ba, a megváltással 651207 eurót kapott. A szerencse fia 2022. júniusáig, bár már nem csinál semmit, további évi bruttó 588296 euróhoz jut tanácsadói jogcímen.