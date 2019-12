Kiakadt Szájer József megjegyzése miatt a spanyol nagykövet

A BRFK szorgalmasan dolgozik – csak épp nem tudni min, és nem is szeretnék, ha ez kiderülne.

Elképesztő erőket mozgatott meg a 2017 áprilisában a rendőrség, miután kiderült, hogy (máig) ismeretlen elkövetők az éj leple alatt kirámolták a letelepedési kötvényekkel foglalkozó és sajtóértesülések alapján Rogán Antalhoz is köthető cég, az Arton Capital Hungary Kft. Hajós utcai irodáját. A betörők elvittek 600 millió forintot, valamint a szerződéseket és ügyféladatokat tartalmazó központi szervert is.

Volt, akit a mobilja GPS-koordinátái vagy épp egy taxisalkalmazás helyadatai alapján idéztek be, csak mert a történtek éjszakáján, április 7-én épp a Hajós utca több száz méteres körzetében fordultak meg.

Az erős kezdéshez képest különös, hogy a nyomozás mintha megfagyott volna: több mint két és fél év telt el a betörés óta, de a rendőrség azóta sem számolt be áttörésről az ügyben. Demeter Márta LMP-s képviselőnek is gyanús volt a nagy csend, ezért rákérdezett a fejleményekre Polt Péter legfőbb ügyésznél és Pintér Sándor belügyminiszternél Polt arról számolt be , hogy az ügyészség nem tud az üggyel foglalkozni, amíg nem jutnak el a vizsgálati szakaszig - vagyis a gyanúsított kihallgatásáig – Pintér pedig jelezte , hogy az eljárás folyamatban van, tehát nem beszélhet a részletekről. (Demeter levélváltásáról szerdán az Alfahír is beszámolt - a szerk.)