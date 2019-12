Kilencmilliárdot osztogatott el eddig a kormány a Hungary Helps-program keretében

A sikeres tavalyi akció után idén is jótékonysági mesekönyvgyűjtés indult kárpátaljai magyar gyerekek részére, ami egyben tiltakozás is az ukrán nyelvtörvénnyel szemben.

Karácsony előtt néhány héttel, civil kezdeményezésre indult tavaly könyvgyűjtés olyan Ukrajnában, Kárpátalján élő magyar gyerekeknek, akiknek csak kevés lehetőségük van rá, hogy lakóhelyükön magyar nyelvű gyermek- és ifjúsági irodalomhoz jussanak. Az ötletgazda, Igyártó Gyöngyi neve ismert lehet az újságolvasók előtt, ügyvédként ő képviseli mások mellett a Heves megyei azbesztkárosultakat az állam ellen indított történelmi jelentőségű perben (erről például itt és itt írtunk korábban). Az ügyvédnő maga is Kárpátaljáról származik, így szívén viseli az ottani magyar közösség sorsát. – A tavalyi könyvgyűjtés csak jó tapasztalatokkal zárult, ez ösztökélt arra, hogy folytassam a kezdeményezést, sőt már a jövő évit is elkezdtem tervezni – nyilatkozta lapunknak Igyártó Gyöngyi. Múlt karácsonykor több mint 1100, a Felső-Tisza-vidéken élő kisgyermeket sikerült megajándékozni, idén az a cél, hogy még ennél is többen kaphassanak legalább egy magyar nyelvű kötetet. Az óvodáskorú és alsós osztályokba járó gyerekeknek jó állapotú mesekönyveket, a felsősöknek történelmi-irodalmi témájú könyveket gyűjtenek. Az ötletgazda szerint erre azért van nagy szükség, mert Kárpátalján mindössze négy olyan könyvesbolt található (Ungváron, Nagyszőlősön és Beregszászon), ahol magyar nyelvű köteteket is lehet vásárolni, a Felső-Tisza-vidéken viszont már egy sincs. – Tavaly Visk, Huszt és Técső magyar gyermekeit tudtuk megajándékozni, most Aknaszlatina és remélhetőleg Rahó is részesül az adományból – mondta az ügyvédnő. Hangsúlyozta: a könyvgyűjtés nemcsak jótékonysági akció, hanem tiltakozás is az ukrán nyelvtörvény ellen, mely értelmében a kárpátaljai magyar gyerekek tízéves koruktól már nem tanulhatnak saját anyanyelvükön az iskolákban. A gyűjtés december 10-ig tart, a felajánlásokat Budapesten, Budaörsön, Debrecenben, Miskolcon, Gyöngyösön, Veresegyházon, összesen tíz átvevőhelyen lehet átadni, melyek pontos címét a kezdeményezés Facebook-oldalán lehet megtalálni.