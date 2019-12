Maradnak a mínuszok és a köd csütörtökön is

Keresik az érdekérvényesítés lehetőségét a nyugdíjas szervezetek, de kénytelenek voltak megállapítani a negyedszer megszervezett Országos Nyugdíjas Parlament szerdai ülésén, hogy a kormánynál és a parlament fideszes többségénél évek óta süket fülekre találnak. Most először fordult elő, hogy az ország vezetői legalább egy levéllel reagáltak a meghívásra, bár más elfoglaltságra hivatkozva kimentették magukat és még az időseket konzultációra invitáló népjóléti- és költségvetési bizottság kormánypárti alelnökei sem voltak kíváncsiak a lakosság negyedét képviselő küldöttek véleményére. Volt, aki szerint a következő választás előtt jöhet majd fordulat, ha a Fidesz veszélyben érzi a hatalmát. Az önkormányzatoknál azonban máris érezni az ellenzéki sikerek hatását, sorra jelentik be a helyi idősügyi tanácsok létrehozását, élen a fővárossal. A találkozó végén elfogadott határozat rögzíti, hogy egy országos érdekegyeztető fórum létrehozása mellett fontosnak tartják ilyen egyeztető szervezetek alapítását valamennyi településen, hogy a városok, községek vezetői tárgyalhassanak a nyugdíjasokkal a korosztály gondjairól, igényeiről, például az idősotthonok bővítéséről, az önkéntesek segítségének felhasználásáról. Egységes elvárásként erősítette meg a megjelent 378 küldött, hogy követelik az infláció mellett a bérek emelkedését is beszámító, úgynevezett vegyes indexálás visszaállítását az évenkénti nyugdíjemeléseknél, valamint a nyugdíjprémium beépítését az alapnyugdíjba. Olyan új kérdések is felvetődtek a vitában, mint az egyházi idősotthonoknak adott plusztámogatás kiterjesztése valamennyi fenntartó intézményeire, netán egy olyan szociális gondozóhálózat létrehozása, amilyenben a védőnők ellátják a kisgyermekeket. A Nyugdíjas Parlament képviselői arról is döntöttek, hogy próbálják újabb népszavazási kezdeményezésekkel is rákényszeríteni a hatalmat az idősek gondjainak megoldására.