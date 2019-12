Jó, hogy már a Fideszt is érdekli, de sok még a teendő: a klímavészhelyzet kihirdetését sürgeti az ellenzék

Személyes érdekek, üzleti lobbik vagy szimpla politikai bosszú is motiválta a Fideszt, amikor kádereire, konkrét helyzetekre szabott számos törvényt az elmúlt években.

Törvényt módosít a Fidesz annak érdekében, hogy kinevezhessék helyettes államtitkárnak a 22 éves joghallgató Rácz Zsófiát. A jelenlegi szabályok szerint a kinevezés feltétele a büntetlen előélet mellett jogász mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség vagy gazdaságtudományok képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettség vagy felsőfokú végzettség és a feladat- és hatáskörének megfelelő szakirányú szakképzettség. Egy joghallgató ezek közül nyilvánvalóan egyikkel sem rendelkezik, de ezt gyorsan orvosolják egy törvénymódosítással, így ezentúl a posztot diplomás vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy is betöltheti. Persze nem ez az első eset, hogy a Fidesz egyes személyre szabva hoz törvényt. Kellett a hely a megbízható Fidesz-kádereknek a 2010-es kormányváltás után, így a párt vezetői egyből személyre szabott törvénygyártásba kezdtek. Például közeledett az önkormányzati választás és azon Borkai Zsoltnak jó esélyei voltak, ellenben még nem telt le az az öt év, ami után a honvédség, rendőrség tagjai indulhatnak a választáson az állományból kikerülve. Már ugrott is júliusban Lázár János módosítása egyenesen egy alkotmánymódosító javaslatcsomagba, ami három évre csökkentette ezt az időt. Borkai pedig jött, látott és nyert Győrben 2010 őszén. Nem csak ő volt azonban elég fontos a Fidesznek egy kis törvénymódosításhoz ebben az időben: Szapáry György, az MNB volt alelnöke esetében a nagyköveti kinevezés korhatárát emelték fel, hogy 70 évesen kiküldhessék Washingtonba, Polt Péternél pedig szintén egyrészt a nyugdíjkorhatárt törölték el a legfőbb ügyészi poszt betöltésének korlátjaként (a megbízható káder 2017-ben érte el ezt), és a megbízását is kilenc évre emelték 2010-ben, ráadásul október végén újabb kilenc évre kinevezték.

Domokos László volt Fidesz-képviselő esetében is személyre szabottan lazítottak szintén 2010-ben az összeférhetetlenségi szabályokat, így már nem volt gond, hogy úgy lett a Költségvetési Tanács tagja és az Állami Számvevőszék elnöke, hogy előtte közvetlenül képviselő volt. Polthoz hasonlóan ő is meghálálta a kinevezést a pártokkal szemben politikai alapon indított vizsgálatokkal. A Fidesz később is skrupulus nélkül élt hasonló eszközökkel, L. Simon László esete mégis még ebben a sorban is kissé extrémnek tekinthető: a Fejér-megyei képviselő ugyanis maga adta be a saját magát érintő törvénymódosítást, melynek az volt a lényege, hogy azután is maradhatott a kultúrában jelentős állami források fölött diszponáló Nemzeti Kulturális Alap elnöke, hogy 2012-ben kinevezték kulturális államtitkárrá. Máskor a „senkit nem hagyunk az út szélén” jegyében került sor „lex személyreszabottra”: a plágiumbotrányába végül belebukó Schmitt Pál esetében szintén alaptörvény módosításig ment a Fidesz, amikor beleírták a „gránit szilárdságúba” 2012-ben, hogy a fizetését csak kétharmados többséggel lehet elvenni, történjen bármi. A fenti példáknál jelentősebbek azok, amelyek egyértelműen a Fidesz vagy egyes szereplői gazdasági holdudvarát hozták előnyös üzleti helyzetbe. Ilyenre is volt példa már a kezdetekben is. Fellegi Tamás miniszterként 2010 novemberében nyújtotta be a villanyoszlopokra szerelhető plakátok (az úgynevezett „elefántfülek”) betiltásáról szóló törvénymódosítást – közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva. A jogszabály rövid úton ellehetetlenítette az Esma hirdető céget, a spanyol tulajdonos jelentősen redukálta itteni működését. Az Esma akkor még Simicska Lajos konkurense volt. Csakhogy öt évvel később a jelek szerint már nem számított a közlekedők biztonsága, ha Orbán Viktor egyik jó barátjának kellett lehetőséget teremteni. 2015-ben ugyanis ismét engedélyezték az elefántfülek kihelyezését, Garancsi István pedig időközben beszállt az Esmába. Mondhatnánk, hogy mindenki jól járt. Ha nem is ennyire, de nagyon kilógott a lóláb akkor is, amikor kiderült, hogy a trafiktörvényt részben a Continental Dohányipari Zrt. elnökének számítógépén írták. A hódmezővásárhelyi cégvezető, Sánta János köztudottan jó viszonyban van Lázár Jánossal. Végül jöjjön egy példa a piti politikai bosszú kategóriájából is. Balog Zoltán miniszterként 2017 tavaszán adta be a felsőoktatási törvény külföldi egyetemekről szóló módosítását, hangsúlyozva, hogy az semmiképpen sem a CEU ellen irányul és „senkit nem akarnak ellehetetleníteni”, de mégis csak úgy jó, ha ezek az egyetemek államközi megállapodás alapján üzemelnek. Aztán ezt a kormány elmulasztotta megkötni, így a CEU-nak költöznie kellett.

Balog Zoltán Fotó: Népszava

Már be is adták A Fidesz már be is nyújtotta a Törvényalkotási bizottságnak a lex-Rácz Zsófiát - derül ki Tóth Bertalan, az MSZP elnökének Facebook-posztjából, aki hozzáteszi: úgy tűnik, már kezd hiány lenni káderekből, mert húsz évvel ezelőtt Orbán legalább megvárta, hogy Deutsch Tamás megszerezze a jogi diplomáját, és csak utána nevezték ki sportminiszterré.