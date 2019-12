A továbbélő Stúdió K – Ahol kicsit kizökken az idő

Kevés a minőségi kulturális sziget Budapesten, a Stúdió K a Ráday utcában ezen kevés helyek egyike.

Kulturált, Közösségi létezés, Konfrontáció, Konfliktus, Kíméletlen, Kegyetlen, Különlegesség. Mind K-val kezdődő szó és valamennyi inspirálta annak idején Fodor Tamás színész-rendezőt, hogy társaival a Stúdió után épp a K-t tegye, vagyis megalakítsák a Stúdió K-t. Fodorék színházat akartak csinálni, mégpedig kíméletlent és kegyetlent, olyat, amely nem hazudik, nyers, őszinte, szókimondó, mer kísérletezni és nem utolsósorban szembenézni önmagával, illetve szembesíteni azt, aki erre nyitott és fogékony. Még jóval a rendszerváltás előtt kezdtek el működni, először vidéken, Pilisborosjenőn egy kommunát hoztak létre. Aztán sorban készítették az előadásaikat, többel egész messzire eljutottak. Mindig is ellenzékinek számítottak. A Kádár-rendszer alatt is, volt, amikor megfigyelték őket, vagy éppen betiltották a tervezett turnéjukat. A kilencvenes évek közepén a Ferencvárosban hozták létre az alapítványi színházat, a Stúdió K-t, aztán 2006-ban a Ráday utca közepén jött létre a saját bázisuk. Olyan, amilyet ők megálmodtak, kicsiny, de otthonos, tele bábbal, képpel, kellemes ülőalkalmatosságokkal. Az előcsarnok kávézó, közösségi tér is egyben. Hívogató, olyan mint egy titkokkal teli mesebirodalom. A Stúdió K ugyanis részben gyerekeknek játszik, az utóbbi években nagyszerű gyerekelőadásokat hoztak létre. Sőt elmentek iskolákba is tantermekbe. Aztán este pedig a felnőtteknek játszanak. Igazi családi színház, délelőtt lehet jönni a gyerekekkel, kortárs mesék, csupa különlegesség, aztán este pedig következhet a szembenézés. Drámák, fontos aktuális témák igényes és bátor adaptációk. A Stúdió K azért is jó hely, mert ott kicsit kizökken az idő. Előadás előtt, vagy után lehet dumálni, megváltani a világot. Nincs ruhatár, csak besétálunk, magunk letesszük a kabátunkat, keresünk egy sarkot, ha akarunk elbújunk, olvasunk, elgondolkodunk, vagy kedvünkre összefuthatunk ismerőssel, baráttal. A Stúdió K-nak valahogy ma is megmaradt a kommuna jellege, de nem kötelezően. El lehet vonulni, de leginkább szabad marad az ember. És ez régen is és ma is talán a legnagyobb értéke. Fodor Tamás időközben átadta az igazgatást, utódai Nagypál Gábor és most Gyarmati Kata próbálják életben tartani azt, amit az alapítók megálmodtak. Nem könnyű, állandó szélmalomharcot kell vívni a támogatásért, azért, hogy lehessen fűteni, világítani. A tao megszüntetése komoly veszélybe sodorta a Stúdió K-t, a nézők segítségére is szükség volt. De szerencsére sikerült az életben maradás. A Stúdió K ma is az egyik legizgalmasabb színházi alkotóműhely. Hol otthon játszanak, máskor Kőbányán egy pincelabirintusban, vagy éppen Szabadkán. Remek színészekből álló saját társulat és vendégek, ők alkotják azt a szellemi bázist, amely védjegye lehet a több évtizedes színházi legenda továbbélésének. Kevés a minőségi kulturális sziget Budapesten, a Stúdió K a Ráday utcában ezen kevés helyek egyike. Aki rendszeresen látogatja, az e szokásán már nem is fog változtatni, aki pedig még nem, netán nem ismeri, érdemes elsétálnia a Ferencvárosba és felfedezni.