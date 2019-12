Fideszes össztűz a kultúrára

Immáron tizenkettedik alkalommal osztották ki az MVM Zrt. támogatásával a magyar zeneművészet kategória Junior Prima díjait a harminc év alatti tehetségeknek. A 2019. november 21-én a MÜPA Üvegtermében megrendezett díjátadón tíz hazai tehetség részesült elismerésben. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó, harminc év alatti fiatalok külön, önálló díjazásáról először 2007-ben döntöttek a Prima Primissima életre hívói. Azok, akik a jók között is a legjobbnak bizonyulnak, minden évben elnyerhetik a Junior Prima díjat. Az intézmények, egyetemek, iskolák, szakmai szervezetek és a kuratórium a felterjesztésekből az MVM Zrt. a zene kategória tíz legjobbját támogatja. A fejenként kétmillió forint támogatással járó díjat Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója és dr. Vigh Andrea Liszt- és Prima-díjas hárfaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, a zsűri elnöke adták át a fiatal tehetségeknek. „Nem véletlen, hogy a Junior Prima Díj az MVM Csoport számára az egyik legfontosabb társadalmi ügy. Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt bő évtizedben már több mint száz kiemelkedő fiatal zeneművésznek nyújthattuk át ezt az elismerést. A fiatal művészek támogatása egy kivételes befektetés, hiszen ők jelentik szellemi életünk megújuló energiaforrásait” – mondta Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója. Dr. Vigh Andrea Liszt-és Prima-díjas hárfaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, a zsűri elnöke azt is elmondta, hogy Magyarország zenei nagyhatalomnak tekinthető, így külön öröm, hogy az idei évben egészen különleges zenei kategóriákat is tudtak díjazni, így az elismerést elnyerők között szerepel többek között jazz zenész, operaénekes és hárfaművész is. „Ez azt jelenti, hogy a most elismert művészek a zene nagykövetei lesznek, így ők a magyar kultúra megújuló erőforrásai. Bízom benne, hogy a jövőben még több emberrel szerettetik meg a zeneművészetet, és még több zeneszerető embernek szereznek felejthetetlen pillanatokat”- hangsúlyozta. A díjakat idén tíz fiatal tehetség vehette át: Balázs Elemér György zongoraművész, Cseh Péter dzsesszgitáros, Csőke Flóra csellóművész, Dobszay Péter karmester, orgonista, Jenei Erzsébet hárfaművész, Korossy-Khayll Csongor hegedűművész, Megyimórecz Ildikó operaénekes, Scheuring Kata fuvolaművész, Szokolay Ádám Zsolt zongoraművész és Tóth Kristóf hegedűművész. Balázs Elemér György 2000. december 16-án született Budapesten zenész család sarjaként. Hivatalosan 6 évesen kezdte zongora tanulmányait Prada Agnes tanárnőnél, kicsivel előtte már saját darabokat komponált. A Bartók Béla Konzervatóriumban végzett klasszikus zongora és zeneszerzés szakon. Jelenleg a Zeneakadémia első éves hallgatója, Dráfi Kálmán növendéke. Szokolay Ádám Zsolt négyéves korában kezdett zongorázni édesanyja irányításával, majd nyolcévesen felvételt nyert a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előkészítő tagozatára. 2015-től a New York-i Bard College konzervatóriumában Peter Serkinnél tanult, 2018-tól pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatója Weimarban, ahol Grigory Gruzman osztályában tanul. Cseh Péter A Zeneakadémia jazzgitár szakos hallgatója. 1992-ben született, 10 éves kora óta tanul zenét. Tanulmányait klasszikus gitáron kezdte Budaörsön a Leopold Mozart Zeneiskolában. A komolyzene mellett a könnyűzene is régóta érdekli, így szinte a kezdetektől elektromos gitáron is játszik. Csőke Flóra 2000-ben született, 8 évesen 3. helyezett lett az Országos Friss Antal Gordonkaversenyen. 2013-ban felvételt nyert a Zeneakadémia előkészítő szakara, ahol Déri György csellóművész volt a tanára. 2013-ban 2. díjat nyert a David Popper Nemzetközi Gordonkaversenyen. Rendszeresen koncertezik Magyarországon zongoraművész édesanyja és számos zenekar kíséretével. Dobszay Péter Korosztályának egyik legfoglalkoztatottabb karmestere és legsokoldalúbb muzsikusa, a Dohány utcai Zsinagóga és a gazdagréti Szent Angyalok-templom első orgonistája. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen orgonistaként és karmesterként diplomázott, számos orgonakurzus mellett részt vett Eötvös Peter karmester kurzusán. Világszerte ad koncerteket. Jenei Erzsébet A Farkas Ferenc Zeneiskolában kezdett hárfázni nyolcéves korában, tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta Batta Judit tanítványaként. 2014-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre Vigh Andrea és Razvaljajeva Anasztazia osztályába. Kitüntetéses bachelor diplomáját 2017-ben, mesterdiplomáját 2019-ben szerezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Korossy-Khayll Csongor 1998. szeptember 2-án született. 8 évesen kezdett hegedülni Érden Részegh Benedeknél, majd Ácsné Szily Évához került Budapestre. 13 évesen vették fel a Zeneakadémia Különleges Tehetségek Osztályába. Jelenleg a Zeneakadémia harmadéves hallgatója, számos hazai és külföldi verseny győztese és díjazottja. Tóth Kristóf 2000-ben született Budapesten. Zenei tanulmányait 4 évesen kezdte Soltesz Ildikó tanárnőnél. 14 évesen felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előkészítő tagozatára. Számos hazai, illetve nemzetközi verseny első helyezettje, Megyimórecz Ildikó 1992-ben született Pécsett, zenész családban. A Pécsi Művészeti Gimnáziumban tett érettségije után a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus ének tanszakára nyert felvételt Marton Évához. Az ő mentoráltjaként szerezte kitüntetéses opera-énekművész diplomáját 2019-ben. A Wagner Társaság állami ösztöndíjat egyedüli magyarként nyerte el, és képviselhette hazánkat Bayreuthban 2018-ban. Scheuring Kata 1992-ben született Budapesten, majd gimnáziumi érettségijét követően 2011-ben a Zeneakadémiára nyert felvételt. Egyetemi évei alatt számos nemzetközi versenyen dobogós helyezést ért el, illetve kamarazenészként is sikeresen szerepelt versenyeken. 2015-ben felvételt nyert a Magyar Állami Operaház zenekari akadémiájára, majd 2017-ben az Operaház zenekarába első fuvolás állasra, ahol azóta is zenekari zenészként dolgozik. A Junior Prima Díj zsűrijének tagjai a magyar zeneművészet szaktekintélyei közül kerültek ki. A zsűri elnöke dr. Vigh Andrea Liszt- és Prima-díjas hárfaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora. A testület tagja volt Marton Éva Prima Primissima-, Kossuth- és Szent István Rend-díjas operaénekes, a Nemzet Művésze, Vásáry Tamás Kossuth- és Szent István Rend-díjas zongoraművész, karmester, a Nemzet Művésze, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának örökös tiszteletbeli főzeneigazgatója, Dráfi Kálmán Liszt-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora tanszékének vezetője, Fekete Gyula Erkel-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés tanszékének vezetője, Binder Károly Erkel-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének vezetője, Fülei Balázs Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamarazene tanszékének vezetője, Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, Liszt-, Prima- és Junior Prima-díjas, Érdemes Művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa, Jakobi László gordonkaművész, Cziffra Életműdíjas hangversenyrendező, Szentpáli Roland tubaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tubatanára, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar tubása, valamint Fazekas Gergely zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense. 