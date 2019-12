6,7 milliárdból hozna a kormány lovas Eb-t Budapestre, de még a Pénzügyminisztérium is ellenzi

A kormánypárt részéről csak és kizárólag elutasítás, megbélyegzés jut az emberi jogi szervezeteknek – állapította meg Kapronczay Stefánia, a fennállásának 25. születésnapját ünneplő Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyvezető igazgatója.

Kapronczay 2005-ben került a TASZ-hoz, amikor még javában szocialista-liberális kormánya volt Magyarországnak. Elmondása szerint azokban az időkben a jogvédők heti rendszerességgel találkoztak minisztériumok, parlamenti bizottságok képviselőivel, szakértői véleményeket és javaslatokat írtak a készülő törvényekről, amelyeket aztán politikusok is megtárgyaltak. Annak ellenére így volt ez, hogy a TASZ akkor is keményen bírálta a kormányt. 2006-ban például külön jelentést szentelt a törvénysértő rendőri fellépéseknek, jogi képviselet nyújtott az áldozatoknak. Az emberi jogi szervezeteknek ugyanis a mindenkori hatalommal szemben képviselniük kell az állampolgárokat – hangsúlyozta Kapronczay Stefánia. Az akkor ellenzékben lévő Fidesz politikusainak egyáltalán nem volt ellenére a TASZ ténykedése. A szervezet állásfoglalásait fideszes politikusok olvasták fel az Országgyűlésben, miután pedig Orbán Viktort az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium beperelte „jóhírnév megsértése” miatt, az ellenzéki vezetőt a TASZ megbízásából Schiffer András képviselte a bíróságon. Neki köszönhető, hogy Orbán másodfokon megnyerte a pert. A Fidesz kétharmados győzelme, 2010 után minden megváltozott. A döntéshozók azóta nemhogy nem kíváncsiak a jogvédők véleményére, szóba sem állnak velük. Kapronczay Stefánia elmondása szerint a TASZ arról is kénytelen volt leszokni, hogy szakmai alapossággal véleményezze a törvényjavaslatokat: nincs értelme. A jogszabályokat futószalagon gyártják, a rendelkezésre álló két-három nap (vagy éppen az MTA esetében 54 perc) nem elegendő szakmailag megalapozott álláspont kialakításához. Annak idején az Orbán Viktor ügyében hozott ítélet fontos döntés volt a szólásszabadság szempontjából. Most azonban, hogy a Fidesz van kormányon, a szólásszabadság is veszélybe került – közölte az ügyvezető igazgató. A TASZ sokatmondónak tartja, hogy közintézmények (kórházak, iskolák) alkalmazottai csak azért jogi eljárásokat kapnak a nyakukba, mert beszélni merészelnek arról, milyen munkakörülmények között dolgoznak. A sajtószabadság is egyre súlyosabban sérül – folytatta Kapronczay Stefánia. A fideszes konglomerátumhoz tartozó médiatermékek százai a legkevésbé sem felelnek meg a független újságírással szemben támasztott követelményeknek. Közben a kormánytól független sajtó működését a hatalom igyekszik minél inkább ellehetetleníteni, és nem pusztán gazdasági értelemben: a Parlamentben ma már nincs olyan hely, ahol érdemben lehet kérdezni a képviselőket. A TASZ ebben az ügyben Strasbourghoz fordult, az eljárást még tart. A jogvédő szervezet költségvetésének nagy része nemzetközi alapítványoktól – közöttük a Nyílt Társadalom Alapítványtól – származik, mintegy negyedét magánadományok teszik ki. Kapronczay Stefánia elmondta: szeretnék elérni, hogy a magánadományok aránya elérje legalább az ötven százalékot. A TASZ ugyanis elvi okok miatt nem hajlandó támogatást elfogadni sem a magyar államtól, sem pártoktól.