A Főkert átvilágítása is hozott meglepetést: hétvégenként külsősként dolgoznak vissza saját cégüknek az alkalmazottak

Az MSZP pártigazgatója pontosan tudja, ki áll a dolog mögött és név szerint jelenti fel a zsarolót a rendőrségen.

Innen egyenesen a rendőrségre vezet az utam, és nem névtelen feljelentést teszek, hanem név szerintit, ugyanis ebben a történetben engem próbálnak zsarolni – mondta az ATV reggeli start című műsorában Molnár Zsolt. (Emlékeztetőül: a hétvégén az „angyal ügyvédje” nevű blogon jelent meg egy névtelen írás ami azzal fenyeget Egy Kiss Krisztina álnéven jelentkező ismeretlen azt állította, hogy január elsején leleplez egy frissen megválasztott ellenzéki budapesti polgármestert és pártjának egyik vezetőjét, hogy rendszeresen drogos szexpartikon vesznek részt egy eltitkolt pesti luxuslakásban.) Az MSZP pártigazgatója szerint a blog szerzője a Borkai-ügyön bátorodott fel (arra gondolva, hogy a győri polgármester szexvideós botránya minden ilyen vádat hitelesít), csakhogy ez nem Borkai-ügy, hanem egy közönséges zsarolási ügy - mondta Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója hétfő reggel az ATV START című műsorában. Molnár Zsolt közölte: őt próbálta megzsarolni valaki, több millió forintot követelt, de ez azért sem sikerülhetett, mert nincs eltitkolt vagyona és soha nem drogozott, dílert is csak a tévében látott. A zsaroló nem is ismeretlen, mint elmondta, a stúdióból egyenesen a rendőrségre megy. Mivel pontosan tudja, ki akarta zsarolni, nem is ismeretlen tette ellen tesz feljelentést, hanem megnevezi a tetteset. A politikus a műsorvezető , Vujity Tvrtko állhatatos faggatózása ellenére sem árulta el, kiről van szó, mint mondta, mindenképpen a rendőrségen akarja először megnevezni, nem egy tévéműsorban. Annyit azonban elárult, hogy korábban az MSZP közelében is ténykedő, magát újságírónak nevező férfiról van szó. A műsorvezető kérdésére, hogy Németh Gábor, az Egyenlítő blog korábbi vezetőjéről beszél-e, Molnár annyit mondott, ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja. Viszont azt ígérte, a rendőrségi feljelentés után nyilvánosságra hozza a nevet. Az "angyal ügyvédje" által említett polgármestert sem nevezte meg Molnár Zsolt, csak annyit mondott, hogy egy fiatal, most - meglepetésre - megválasztott polgármestert akart a zsaroló presszionálni. Olyan nincs, akit zsarolni lehetne, ezért próbálkozott valakivel - tette hozzá. Illetve a pártigazgató azt kérte az "angyal ügyvédjétől", hogy ne várjon január elsejéig, hanem azonnal hozza nyilvánosságra a bizonyítékait. (A blogon ugyanis az szerepelt, hogy amennyiben az MSZP egyik frissen megválasztott polgármestere, és a mögötte álló prominens politikus nem vonul vissza a közélettől az év végéig, akkor teszik közzé a kompromittáló anyagokat.)