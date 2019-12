Elárulja a fájdalom helye a munkánkat

Az ülő, álló és aszimmetrikus mozgással járó munkák különböző hatással vannak az egyénenként is kicsit eltérő testre és tartásra. Az egyes foglalkozások ártalmait meg lehet előzni, a kialakult tüneteket pedig gyógytornával ellensúlyozni lehet.

Az ízületeinket tekintve sem vagyunk egyformák : nincs két egyforma gerinc, amire ráadásul különbözőképpen hat az is, hogy milyen, alul- vagy túlterhelésnek tesszük ki az egyes testrészeket. Bár a testtartásból nem lehet egyértelműen megmondani, ki milyen munkát végez, de ha az ebből adódó mozgásszervi problémákat nem kompenzáljuk mozgással, a gyógytornász nagy eséllyel ránézésre tudja: ülve vagy állva dolgozunk.

A fizikai munkát végzők, például a kőművesek, a rakodók leggyakoribb panasza a derékfájás. A sok emelés miatt a csípő, a térdízületek és a vállak környékén is jelentkezhet probléma. Ez igaz a kórházi ápolókra is, akik szintén sokat emelgetnek és hajolnak, a munkahelyi stressz miatt gyakori az egész testre kiható izomfeszülés, amitől könnyen befeszül a nyak és a váll. Az egészségügyi dolgozókat a tanulmányaik során felkészítik, hogy kell a betegeket helyes technikával mobilizálni, de a váratlan helyzetek, mint például egy túlsúlyos beteg áthelyezése, a segítség hiánya sérülést okozhat. A mindennapi terhelést általában egy egész testet átmozgató, a gerincre és a végtagokra koncentráló tornával lehet ellensúlyozni – mondta Farkas Ildikó, a Duna Medical Center gyógytornásza.

Az irodai dolgozók általános problémája az úgynevezett előre helyezett fejtartás , amely a nyak és a váll, illetve a karok túlterheléséhez vezet, de a gerinc alsó részénél is okoz problémákat. Ezek jellemzőek a hivatásos sofőrökre is, hiszen hasonlóan mozgásszegény az életmódjuk. Annak, aki sokat ül, dinamikus, az egész testet átmozgató, keringésjavító mozgásformákat javasol a gyógytornász. Megelőzésként hasznos lehet egy ergonómiai tanácsadás, amelynek során elsajátítható az ülés közbeni helyes testtartás és olyan otthoni gyakorlatok is, amelyek ellensúlyozzák a napközben kialakult problémákat.

A sokat állóknak előbb-utóbb gerincpanaszai lesznek, de gyakoriak a csípő, a térd és a láb ízületeinek fájdalmai és a kopásos problémák is. Számukra hasznos lehet a rendszeres, szakember által tartott gerinctorna, de sokat segíthetnek az egész testet átmozgató foglalkozások is.

Az anyaság, amelyre például aszimmetrikus testtartás jellemző, szülés előtt és után is járhat hátfájdalmakkal. A gyermek születése utáni első évben gyakran nyak- és a vállproblémák alakulnak ki az édesanyáknál. Ezért szülés előtt érdemes kismamatornára is elmenni, ahol nemcsak a megváltozott testet mozgatják át, hanem a helyes emelési technikákat is megmutatják, így az anyukák megelőzhetik a későbbi sérüléseket is. Később pedig közös élmény is lehet a baba-mama torna. A szülés utáni vizelettartási zavarokon az intimtorna segíthet.

Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy milyen mozgásformát válasszunk vagy már kialakult mozgásszervi panaszunk van, célszerű gyógytornászhoz fordulni, aki a mozgásvizsgálat alapján kezelési tervet készít. Egy gyógytornász számtalan technikát ismer és alkalmaz a fájdalom csillapítására, az ízületek keringésének javítására, a mozgáspálya növelésére, az izmok nyújtására és erősítésére. Minél tovább halogatjuk a kezelést, annál hosszabb lesz a gyógyulás. Egy elhanyagolt vállprobléma teljes gyógyulása például egy évet is igénybe vehet – tette hozzá Farkas Ildikó.