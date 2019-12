Meghalt Kovács Sándor Iván, irodalomtörténész

A szabad színházakért, a kultúra függetlenségéért tüntetnek hétfő este hattól a Madách téren, miután a Fidesz politikai síkra terelte Gothár Péter zaklatási ügyét.

Ma nyújthatják be annak a salátatörvénynek tervezetét, amely a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) rendszerét felszámolná. A tervezet szerint az NKA 11 milliárd forintjáról egy úgynevezett Nemzeti Kulturális Tanács döntene a jövőben. Az emberi erőforrások minisztere egyetértési jogot kapna a nemzeti és a kiemelt előadó-művészeti szervezetek vezetőinek kinevezésében és menesztésében – azaz a TAÓ-pótló támogatásokért cserébe az önkormányzati fenntartású színházak működésébe is beleszólhatna Kásler Miklós. A tervezet leplezetlenül politikai célokat szolgál: úgy fogalmaz, hogy az előadó-művészeti struktúrát a „közpolitikai elvárásokhoz” igazítaná. – Jogszerű törvény lesz: ugyanúgy, ahogy a numerus clausus és az apartheid is jogszerű volt – fogalmazott Borgula András, a Gólem Színház vezetője az ATV-ben. Boross Martin rendező szerint a rendszerváltás óta ilyen nyílt támadás nem érte a szabad kultúrát. – Nem csak a függetlenekről van szó, akik önmagukban 740 ezer nézőt tudnak magukénak egy év alatt, az ő működési támogatásuk megszüntetése halálos ítélet számukra, hanem arról az összes önkormányzati színházról is, amelynek Budapesten és vidéken évi 7 millió nézője van. Az NKA felszámolása pedig nem csak a színházi területet érinti – nyilatkozta.