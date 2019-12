Külön szövetséget kötött mind a tíz ellenzéki megyei jogú város polgármestere

Közben tisztújítás zajlott az összes megyei jogú várost tömörítő szövetségben.

Továbbra is Szita Károly vezeti a Megyei Jogú Városok Szövetségét, Kaposvár polgármesterét egyhangúlag választották meg a 23 hazai nagyváros képviselői - írja a Kapos.hu . A társelnök Péterffy Attila, Pécs polgármestere lett, míg Kósa Lajos a jövőben is tiszteletbeli elnöke lesz a szövetségnek. Valószínűleg ezen a találkozón megszületett egy új szövetség is: asszesen tíz megyei jogú városnak lett ellenzéki polgármestere, ők tízen álltak most össze - legalábbis ez derül ki Botka László szegedi polgármester Facebook-bejegyzéséből . A posztban egy fotón (nyitóképünkön) láthatók a szövetség tagjai. "A mai napon szövetséget kötöttünk egymással hazánk jövője érdekében. Közös értékek és stratégia mentén az a célunk, hogy Magyarország igazságos, szolidáris és szabad otthona legyen minden magyarnak" - áll Botka bejelentésében. Az új, ellenzéki szövetség polgármesterei: