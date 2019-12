Hat ember meghalt egy lövöldözésben Jersey Cityben

Az elkövetők egy boltban barikádozták el magukat, több mint egyórás tűzharc kezdődött. A város rendőrfőnöke szerint nincs terrorizmusra utaló jel.

Lövöldözés tört ki kedden este a New York városához közeli Jersey Cityben, hatan meghaltak és többen megsebesültek. Az MTI azt írja, a lövöldözés a város temetőjében kezdődött, ahol a rendőrök gyanúsnak találtak két férfit és igazoltatták őket. A férfiak fegyvert rántottak, az egyik rendőrt agyonlőtték, a másikat megsebesítették, majd elmenekültek. Később egy boltban barikádozták el magukat. Több mint egyórás tűzharc kezdődött, amelynek végeztével a rendőrök öt holttestet találtak a boltban, köztük volt a két feltételezett temetői rendőrgyilkos is. A környéket, ahol több iskola is található, átmenetileg lezárták.



Michael Kelly, Jersey City rendőrfőnöke kedden este sajtóértekezleten erősítette meg, hogy „nincs terrorizmusra utaló jel”. Elmondta, hogy a tűzharcban két másik rendőrt is meglőttek, de ők szerencsére csak könnyebb sérülést szenvedtek. A rendőrség megkezdte a nyomozást, részben az elkövetők személyének és hátterének, részben pedig lehetséges indítékaiknak a feltárására. A nyomozásba a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bekapcsolódott. A meggyilkolt rendőrről a város polgármestere, Steven Fulop is megemlékezett. A Twitteren azt írta: a 40 éves Joseph Seals „nagyszerű rendőr és öt gyermeket nevelő nagyszerű apa volt”.