Felfegyverzett bandák tartják rettegésben a szerb–magyar határvidéket, a menekültválságból a maffia és a politika is hasznot húz

Őszintén szólva az erdőben üvöltve felénk rohanó embercsempészek látványa nem volt az első három kép között, amelyet a leginkább látni akartunk ebben az életben. Most mégis ezt történik Szabadka makkhetesi erdejében. Nem értjük, mit kiabálnak, de aligha szívderítőt. Egyikükön már futás előtt fekete maszk volt, a másik menet közben tekeri az arcára a sálat. A fotózás idegesítette fel őket. A fehér pólós nyugodt marad, és a többiekkel együtt befordul az erdőbe. Nem tudjuk, melyik bozótból rohannak le minket. Végeláthatatlan a várakozás, mígnem finom gázt adok, hogy ne marasztaljon bennünket a süppedős lösztenger.