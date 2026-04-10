Ez várhatóan meghatározza a nyomozás további irányát – tudatta a szabadkai főügyészség.
Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk – közölte a miniszterelnök.
A sebesülteket a szabadkai kórházba szállították, az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint egyikük sincs életveszélyes állapotban.
A cég Kínából fogja hozni az akkukat.
A korábbi államtitkár szerint mindent elmond az országos közlekedéspolitikáról, hogy Budapesten és térségében állítanak le minden vasúti beruházást - pont ott, ahol a legtöbb utas és a legnagyobb fejlődési potenciál van. Karácsony Gergely és két másik polgármester ténykedését is bírálta.
Tíz járat közlekedik majd a két ország között, a menetidő a határrendészeti vizsgálatokkal együtt nagyjából másfél óra lesz.
Orbán Viktor miniszterelnök búcsúbeszédében azt mondta, hogy a vajdasági magyar politikus összebékítette a magyar és a szerb népet. Aleksandar Vucic szerb államfő szavai szerint Pásztor István történelmi személyiség volt, akinek a neve nemcsak a magyar, de a szerb tankönyvekben is fennmarad.
Őszintén szólva az erdőben üvöltve felénk rohanó embercsempészek látványa nem volt az első három kép között, amelyet a leginkább látni akartunk ebben az életben. Most mégis ezt történik Szabadka makkhetesi erdejében. Nem értjük, mit kiabálnak, de aligha szívderítőt. Egyikükön már futás előtt fekete maszk volt, a másik menet közben tekeri az arcára a sálat. A fotózás idegesítette fel őket. A fehér pólós nyugodt marad, és a többiekkel együtt befordul az erdőbe. Nem tudjuk, melyik bozótból rohannak le minket. Végeláthatatlan a várakozás, mígnem finom gázt adok, hogy ne marasztaljon bennünket a süppedős lösztenger.
Lehetetlen, ingatjuk a fejünket a hírek hallatán, majd határozunk. látni kell a saját szemünkkel! Ha máskor nem is, okoskodunk, iskolakezdés előtt biztosan tele lesz családokkal. Szombat reggel útra kelünk. Pénzváltással nem vesződünk, úgyis mindig oda lyukadunk ki, hogy amit nem lehet kártyával kifizetni, inkább nem vesszük meg. A rend kedvéért eltesszük a szekrényben talált, ki tudja, mióta erre az alkalomra váró 270 dinárt, ami 3,25 forintos árfolyammal számolva 877 forint. Egyszer élünk!
A szerb elnöknek szólhatott az üzenet.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint élelmiszerválság és migrációs hullám fenyeget.
Urbán András rendezése kitépi a nézőt a komfortból, az a legkevesebb, hogy feszengésre készteti.
A szerbiai város körül épült út a magyar határig ér, és még az autópályával is összekötötték.
A szakemberek várhatóan három hónap alatt végeznek a felméréssel és elkészítik a műszaki javaslatot a teljes rekonstrukcióhoz.
Kínai és orosz projektek élesztették fel a szerb-magyar barátságot Szabadkán, bár a miniszterelnök szokás szerint a migrációról szónokolt.
Újraavatták a vajdasági város zsinagógáját, Jakab Dezső és Komor Marcell restaurált alkotását.
Szerdán körülbelül ötven menekült tüntetett a szerbiai Szabadkán - írja helyszíni tudósítójának jelentése alapján az Index. A beszámoló szerint a demonstrálók békésen vonultak a város központjában lévő magyar konzuli épülethez, ahol azt skandálták, hogy freedom, vagyis szabadság.
Hosszú évek óta járok Szabadkára: Kosztolányi Dezső születésének évfordulóján, hogy szerepet vállaljak az ünnepi alkalommal rendezett kulturális összejöveteleken. Előadást tartok, ünnepi beszédet mondok, a költőnek a gimnázium épülete mellett elhelyezett szobormásánál leteszem a Magyar Írószövetség vagy az Anyanyelvi konferencia koszorúját – és persze találkozom szabadkai barátaimmal, ott tevékenykedő vajdasági magyar írókkal, hogy híreket cseréljünk és szomorúan megállapítsuk: minden esztendővel kevesebben vagyunk.
A szerb ortodox pap megszentelt egy tölgyfaágat a makkhetesi erdőben, Szabadka közelében. A Julián-naptár szerint január 7-én ünneplik az ortodox hívők a karácsonyt. Az ezt megelőző nap kora reggelén minden hívő családfő vág magának és családjának badnjakot, amelyet a pap megszentel. A hívők hazaviszik a megszentelt gallyakat és a fa vágásakor keletkezett forgácsot, amelyet 6-án szenteste elégetnek. A hagyományos népi és egyházi értelmezés szerint az ágak tüze és izzó parazsa a melegséget szimbolizálja, és a sötétséget oszlatja el az emberek életéből.
Több száz migráns érkezett szombaton Szabadkára. A legtöbben a késő délutáni és esti órákban értek a szerb-magyar határhoz közeli városba.
Néhány héten belül ideiglenes befogadóközpontot hoznak létre a menekültek számára Szabadkán, a 75 fő befogadására alkalmas objektum felszerelése azért fontos, mert közeleg a tél - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb kormányfő csütörtökön Szabadkán, miután ellátogatott a központ számára kijelölt helyre.
A Vajdaság Magyar Szövetség (VMSZ) és a Szerb Haladó Párt (SNS) közötti koalíciós tárgyalások jól haladnak, jelentette ki Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMSZ elnöke, s hozzátette, a következő napokban” találkozik majd Aleksandar Vučić kormányfővel. Mindezt a belgrádi Politikának adott interjújában jelentette ki.