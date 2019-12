Az önkormányzati választás, Andy Vajna és a Notre-Dame érdekelte legjobban a magyarokat

Nyilvánosságra hozta a Google, mire kerestünk rá 2019-ben.

Ahogy 19 éve mindig, a Google nyilvánosságra hozza a keresőjében világszerte legfelkapottabb témák listáit. „Az év keresései” oldalon a magyar és globális listák mellett a felmérésben résztvevő valamennyi ország – Argentínától Zimbabwéig – idei eredményei is elérhetők: kereshetünk egyes szavakra és szűrhetünk évenként is, de az év kiemelt témáiról készült videót is megnézhetjük.