Moszkva és Washington együtt vetne véget a líbiai polgárháborúnak

Tízezrek vonultak utcára Prágában Andrej Babis lemondását követelve. A szervezők tudják: a cseh kormányfő magától nem távozik, de kitartanak a demokráciáért és a változásért.

„Mindenki lop, csak én dolgozok! Távozz!” – ilyen és ehhez hasonló mondatok skandálásával vonultak mintegy 80 ezren utcára kedd este a prágai Vencel téren. Előzőleg Pavol Zeman országos főügyész újabb vizsgálatot rendelt el a Gólyafészek nevű szabadidő-központ ügyében. A cseh miniszterelnököt és családját azzal vádolják, hogy visszaéltek az uniós pénzekkel. A keddi megmozdulást a Millió Pillanat a Demokráciáért elnevezésű civil szervezet hívta életre, amely az elmúlt hónapokban több tömegtüntetést tartott az országban. „Azt akarjuk, hogy mondjon le! Nagyon sokat ártott az országnak, és elfogadhatatlan, amit tesz” – mondja a Népszavának Benjamin Roll a szervezet alelnöke, aki kitért arra is, hogy az Európai Bizottság (EB) múlt heti jelentése megállapította Babis politikai és gazdasági összeférhetetlenségét. A kormányfő befolyásának köszönhetően az Agrofert nevű vállalat gazdagodott. A 24 éves fiatal szerint ezek a vádak nagyon súlyosak, és a cseh kormányban mégis többen szemet hunynak a miniszterelnök ügyei felett. „A tüntetésekkel szeretnénk felhívni a hivatalnokok és politikusok figyelmét arra, hogy ne Babis érdekeit védjék, hanem az országét és a népét” – hangsúlyozza Roll.

Andrej Babis korábban azt mondta, nem olvasta az EB jelentését, nem fizet vissza semmit az uniónak és lemondani sem fog. A miniszterelnök álláspontjával a tüntetés szervezői is tisztában vannak, de mint mondják, kitartanak, és az a céljuk, hogy aktivizálják a civil társadalmat. „Legalább egymillió emberre van szükség ahhoz, hogy megváltoztassuk a társadalmunk gondolkodásmódját. A tüntetésekkel megmutatjuk, mindenki számít” – magyarázza Roll. A mozgalom szerint az egész cseh közéletnek meg kell újulnia, új arcok kellenek a politikában, és az ellenzékben is szükség van változásra. A cseh ellenzék helyzetét jól mutatja, hogy politikusaik mindig megjelennek a huszonéves fiatalok által szervezett tüntetéseken, népszerűségük azonban nem nőtt az elmúlt hónapokban, ellenben a kormányfő pártja, az ANO még mindig a legnépszerűbb párt Csehországban. „Babisban nagyon sokan hisznek. Bár tudják, nem tökéletes, de az ellenzéki oldalon nincs alternatíva” – mutat rá Roll, aki szerint a demonstrációkkal jelentős sikereket értek el az elmúlt hónapokban, a vidéki falvakban és városokban is mozgósítottak, ami a döntéshozókat is óvatosságra inti. „A politikusok láthatják, tömegek állnak ki azért, hogy megvédjék a demokráciát!” A Millió Pillanat a Demokráciáért december 17-re újabb tüntetést hirdetett, melyre az ellenzéki pártok vezetőit is meghívták.