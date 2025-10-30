A fegyveres összecsapások törtek ki Bassár el-Aszad elmozdított elnök támogatói és az új kormány biztonsági erői között. A civileken kívül mindkét oldalon legalább 200 fegyveres halt meg.
Azt azonban továbbra sem tudni, hogy hol van a bukott diktátor.
Egyelőre még nem lehet biztosan tudni, hol van az a diktátor, aki Oroszország, Irán és a libanoni Hezbollah támogatásával vészelte át az elmúlt éveket.
Többségük alighanem Európa felé veszi az irányt.
A válság nemcsak újabb menekülthullámot indíthat el, élezi a feszült térségbeli helyzetet és az orosz-ukrán háborúra is kihatással lehet.
Az ország Afrika súlyos veszélyekkel teli Száhel-övezetéhez tartozik, s nagyhatalmak versengésének terepe.
Ég Kartűm emblematikus toronyháza is.
Az akcióval már mindegyik magyar épségben hazatérhetett a polgárháborús országból.
Megfeledkezett a világ a mianmariak szabadságharcáról, nyomásgyakorlás helyett közvetve még támogatják is a kegyetlen juntát - erről beszélt lapunknak egy aktivista.
Pesszimista forgatókönyvek szerint hasonló helyzet állhat elő, mint 2020 nyara előtt, amikor civilek ezrei estek áldozatul a milíciák harcának.
Maella városának egyik építkezése azt követően állt le, hogy az idős férfi elmondta, hat éves volt, amikor az ott álló épületet lebombázták, de a szerkezet nem robbant fel.
Az ENSZ korábban azt közölte, hogy körülbelül négyszázezer embert fenyeget éhínség Tigrében. A múlt héten azt is hangsúlyozták, hogy a tigréi lakosság kilencven százalékának, közel 5.2 millió embernek haladéktalanul segélyre lenne szüksége.
Szerintük a kormány túlzott engedményeket tesz az iszlamizmusnak.
Egyes jelek arra utalnak, hogy a demokráciapártiak békés ellenállása fegyveres népfelkelésbe is átcsaphat. Az eddigieknél is durvább vérontást csak a mielőbbi kiegyezés akadályozhatná meg.
Gyilkosság, kínzások és gyerekek kényszersorozása - ezek is szerepelnek a vádpontok között.
Síita húszi lázadók tüzérségi támadást hajtottak végre egy falu ellen.
A Nobel-békedíjas miniszterelnök hiába törekedett az egység megteremtésére, a konfliktus elkerülhetetlen volt.
A líbiai miniszterelnök szorongatja a belügyminiszter torkát, és ez fordítva is igaz.
A rezsim kegyvesztetté vált pénzembere könyörögve fordult unokatestvéréhez, az elnökhöz. Ám segélykiáltása egyben burkolt fenyegetés is.
Kisiklott a jemeni polgárháború rendezésre irányuló legújabb szaúdi kísérlet is. A kormányerőkkel szövetséges Öböl-menti királyság a világjárványra hivatkozva egyoldalú tűzszünetet hirdetett, ám az Irán támogatását élvező síita húszi lázadók mégsem voltak hajlandóak tárgyalóasztalhoz ülni.
Már csaknem két hete betört a koronavírus a polgárháború sújtotta Líbiába, ám a harcok nem csillapodnak, a szembenálló felek még a világjárvány ellenére sem hajlandóak tűzszünetre.
Közös fellépést tervez két nagyhatalom – még úgyis, hogy az oroszok lelőhettek egy amerikai drónt a háború dúlta ország légterében.