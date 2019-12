Zavaros lehet a víz Budapest több kerületében hétfőn

Havi 800 ezer vezetői és kommunikációs feladatokért, munkavégzés a Parlament kerületében.



Meglehetősen titokzatos, egyben anyagi szempontból fölöttébb vonzó álláshirdetést tett közé tagjai között a Fidelitas – értesült a 24.hu . A Fidesz ifjúsági tagozatának központi irodája olyan levéllel kereste meg a tagságot, amelyben tapasztalattal rendelkező, "fiatalos" munkatársakat keresnek vezetői és kommunikációs feladatok ellátására. Mint írták, mindkét munkakör ellátásához

szükséges a "magas fokú politikai lojalitás";

a fizetését havi 700–800 ezer, illetve havi 600–800 ezer forintban határozták meg;

a munkáltatót nem árulták el, csak azt, hogy a budapesti V. kerületbe keresnek embert.

Utóbbi helyen több minisztérium és állami hivatal székhelye is megtalálható, valamint a Parlament. Figyelemre méltó, hogy a munkavállalót kereső szervezetet illetően még a fidelitasosok előtt is olyannyira ködösítenek, hogy hivatalos e-mail cím helyett egy ingyenes, gmail-es címre kell küldeni a jelentkezést, derül ki a portál beszámolójából. Ez az e-mail cím ugyanakkor tartalmazza a "gov" rövidítést, ami az angol government, vagyis a kormány szóból ered, ami a legtöbb minisztérium e-mail címében is szerepel.

A hirdetés alapján nem kizárt, hogy közpénzből fizetett állásokra toboroz munkaerőt a kormánypárti ifjúsági szervezet, a 24.hu ezért kérdéseivel meg is kereste azt. Választ semmire sem kaptak, a Fidelitas azt írta, "nem toboroz munkaerőt, nem közvetít állásokat".