Rövidebb várólisták, kulturáltabb intézmények lesznek a kormány 50 milliárdjából

A béremelési igényeket teljes mértékben nem tudjuk kielégíteni, de olyan megoldásokat fogunk találni, amelyből a dolgozóink érezni fogják a megbecsülést - mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes.

Az elkövetkező öt évben 50 milliárd forint állami támogatás ad a kormány a fővárosi alap- és járóbeteg-ellátás fejlesztésére. Mit érzékelnek ebből majd a betegek?

Fontos, hogy az 50 milliárd forint pluszpénz, azaz nem számítható bele a szuperkórházba, vagy a korábban elfogadott fejlesztésekbe. Nem a fővárosi önkormányzatnak kértük ezt a pénz, nem is kell megjelennie a fővárosi költségvetésben. A kerületekben kell „lecsapódnia”, és remélhetőleg rövidebbek lesznek a várólisták, kulturáltabb intézményekbe mehetnek a betegek. A részletek kidolgozása természetesen a kerületek bevonásával történik majd. A megállapodás értelmében már az is biztos, hogy megépül Ferencvárosban az atlétikai centrum. Milyen költségekkel számolnak?

Ez nem a mi beruházásunk, azt viszont elvárjuk, hogy transzparens legyen az összes költés. Máskülönben sem a centrum építésével sem fenntartásával nincs dolgunk.



Azt mondta nem híve a csontvázkeresésnek. Azért talált kifogásolható ügyeket?

Azt hiszem annál nagyobb csontváz nem kell, hogy ötvenmilliárd forint hiányzik három projektből: húsz a Lánchíd felújításból, ugyanennyi az állatkert biodómja építéséből és tíz milliárd a 3-as metró felújításból. Ráadásul a többi beruházási projekt átvilágítása még tart. Az viszont már biztos, hogy eddig az idei beruházási keret alig 30 százalékát használta fel a főváros, vagyis jelentős lemaradásban vagyunk. Ez lehetőséget teremt, hogy akár újragondoljuk egyes beruházások szükségességét. A Főpolgármesteri Hivatal viszont az eddigi tapasztalataim szerint a béke szigete a magyar közigazgatási rendszerben. A napokban búcsúztattuk el az aljegyzőt, aki több évtizede dolgozott a házban. Ez mutatja az apparátus állandóságát, és szakmai stabilitását. Hogyan pótolják az ötven milliárdot? Átcsoportosítanak?

Honnan, hová? A főváros évente nagyjából 230-250 milliárdból működik, ráadásul 4-5 milliárd forintos pluszban kell lennünk mindig a hiteltörlesztések miatt. Ezeket belső finanszírozásból kell megoldanunk. Mekkora Budapest adóssága?

Amennyiben a 2019-es költségvetés teljesül, akkor az év végére 150 milliárd forintra emelkedik – vagyis egy év alatt megduplázódott. Egyáltalán nem igaz, hogy a leköszönő városvezetés több száz milliárd forintos pluszt hagyott volna maga után. Ráadásul ez csak a adósság egy része: Budapestnek van egy „puha-adósságállománya”: a kormány és a korábbi városvezetés által nem teljesített béremelések, amelyek jelentős munkaerőhiányhoz vezettek. Ilyen terület például a szociális ágazat, vagy a kultúra. Lassan elérik az adósságplafont is?

A kormány átírta az iparűzési adó felhasználásának feltételeit. Milyen változást hoz ez Budapest számára? Az a kérdés, hogy elkezdi-e a kormány megírni az önkormányzati költségvetéseket. Ha például megszabnák, hogy mennyit kell közlekedésre fordítani, a szociális, egészségügyi intézményektől vennének el forrásokat. Ezek után milyen éve lesz a fővárosnak? A 2020-as költségvetés tervezési időszakában vagyunk, amelynek meg kell alapozni a következő öt év gazdálkodását. Azt szeretnénk a ciklus végére bemutatni, hogy ez a városvezetés mit gondol Budapestről, ehhez pedig 2024-re lezárt projektekre lesz szükség. Az látszik, hogy a közösségi közlekedésre többet kell fordítanunk és nem csak a bérekre. Azt is tudjuk, hogy sok területen jelentősek a bérfeszültségek, ezeket is kezelnünk kell. Sajnos nem is a jövő évi béremeléseiről, hanem az elmúlt évek elmaradásáról kell tárgyalnunk. Az igényeket teljes mértékben nem tudjuk kielégíteni, de olyan megoldásokat fogunk találni, amelyből a dolgozóink érezni fogják a megbecsülést. Kiderült, hogy Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes kollégája Kálmán Olgát is alkalmazza tanácsadóként, bruttó 1 millió forintért. Önnek hány fős a stábja és mennyit keresnek? Öten vagyunk. Nem gondolom, hogy érdemes belemenni a számháborúba. Azt leszögezném, hogy kisebb a fővárosi apparátus, mint az előző főpolgármester idejében.