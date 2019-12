Tizenharmadszor is Angela Merkel a világ legbefolyásosabb nője

A Forbes listája szerint.

Idén is Angela Merkel német kancellárt választotta a világ legbefolyásosabb nőjének a Forbes magazin. Merkelt 2006 óta egyetlen évben, 2010-ben fosztotta meg az első helytől Michele Obama, akkori first lady. A Forbes magazin 2004 óta évente állítja össze a világ legbefolyásosabb asszonyainak listáját, hat kategóriában: politika, üzlet, technológia, pénzügy, média és szórakozás, valamint jótékonykodás. Merkelt Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap volt vezetője követi, az Európai Központi Bank jelenlegi elnöke. Harmadik helyre Nancy Pelosit, az amerikai kongresszus képviselőházi elnökét sorolták, aki azon túlmenően, hogy első nő ebben a tisztségben, egyben ő az amerikai történelem eddig választás útján legmagasabb tisztséget betöltő női politikusa is. Negyedik helyen áll Ursula Von Der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke, ötödik Mary Barra, a General Motors vezérigazgatója. A Time magazin által az év emberének választott Greta Thunberg is befért a 100-as lista végére, a 16 éves svéd klímaaktivista a legfiatalabb szereplő, aki valaha a befolyásos nők Forbes listájára felkerült.