Merkel megint a legbefolyásosabb

Sorban negyedik alkalommal Angela Merkelt választotta a világ legbefolyásosabb nőjének a Forbes magazin. Első ízben 2006-ban tűnt fel a listán, akkor rögtön az élre sorolták. Azóta csak egyszer ért el gyengébb eredményt: 2010-ben „lecsúszott a dobogóról”, s kénytelen volt beérni a negyedik hellyel. Az idei évben a további helyeken az amerikai jegybank elnöke, Janet Yellen, valamint Bill Gates jótékonysági akcióiról ismert neje, Melinda Gates, továbbá Dilma Rousseff brazil elnök követte. A Forbes megállapította, Merkel a német újraegyesítés óta „az első politikai sztár” Kelet-Németországból. Hozzátette, a mai, 28 ország alkotta Európai Unió egyik alkotómestere.