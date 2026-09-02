A Forbes listáján szereplő negyven cég becsült összértéke 4710 milliárd forint, ebből 1361,5 milliárd forint jut Mészáros Lőrinc családjának vállalatcsoportjára.
A koronavírus is kevés ahhoz, hogy igazán megtépázza a világ leghatalmasabb vagyonait. Oroszországban az olajválság is súlyosbítja a helyzetet, de ez sem teszi szegényebbé az igazán gazdagokat.
A Forbes magazin beszámolója szerint a női sportolóknál Serena Williams kereste a legtöbb pénzt az elmúlt egy évben. A 34 esztendős teniszező 28,9 millió dolláros éves keresetének kisebb részét gyűjtötte be pénzdíjas versenyekből (8,9 millió), jóval jelentősebbek voltak reklámbevételei (20 millió).
Zsinórban harmadik éve Robert Downey Jr. amerikai színész vezeti a legjobban kereső férfi filmsztárok listáját, derül ki a rangos Forbes magazin összeállításából. Brad Pitt, George Clooney a futottak még kategória.
A Forbes magazin magyarországi kiadásának legfrissebb, az augusztusi számban megjelent, legnagyobb magyar családi vállalkozásokról készített listán Csányi Sándort és családját megelőzi a jászberényi Kasza-család.
Második alkalommal állította össze a Forbes a legértékesebb magyar közszereplők listáját – írja az index.hu. A tavalyi listához hasonlóan ismét Alföldi végzett az élen, a második helyre viszont a 2014-ben még csak tizedik Stahl Judit került, megelőzve Liptai Klaudiát és Ördög Nórát.
A Forbes magazin évről évre összeállítja a világ legtehetősebb személyiségeinek listáját. Ennek apropóján a Goal.com labdarúgással foglalkozó szakoldal vállalkozott arra, hogy felmérje a focisták vagyoni helyzetét euróban számítva. Az első helyeken nincs meglepetés...
Az oroszok többsége újraválasztaná Vlagyimir Putyint a 2018-ban esedékes elnökválasztáson. A Levada Intézet által végzett közvélemény-kutatást a RIA Novosti hírügynökség ismertette.
Legalább 16 ezermilliárd dollár kerül a fiatalabb nemzedék kezébe a következő harminc év során – derül ki a Wealth-X kutatásából. A Föld legvagyonosabb személyeinek – akik minimum 30 millió dollárral rendelkeznek – száma ráadásul 211 235-re emelkedett tavaly, és összesen 29,7 ezermilliárd dollárral rendelkeznek. Ez létszámban és vagyonban egyaránt történelmi rekordnak számít – írja a CNBC-re hivatkozva a tőzsdefórum.hu.
A Forbes Magazin idén is összeállította a legjobban kereső sportolók listáját. Nagy meglepetést nem okozott, hogy az élen a profi ökölvívás jelenlegi legfényesebb csillaga, a veretlen Floyd Mayweather áll, aki idén egyedül lépte át a 100 millió dolláros álomhatárt.
A Forbes amerikai gazdasági magazin szerint a kosárlabdázó LeBron James a legértékesebb sportoló a világon.
Sorban negyedik alkalommal Angela Merkelt választotta a világ legbefolyásosabb nőjének a Forbes magazin. Első ízben 2006-ban tűnt fel a listán, akkor rögtön az élre sorolták. Azóta csak egyszer ért el gyengébb eredményt: 2010-ben „lecsúszott a dobogóról”, s kénytelen volt beérni a negyedik hellyel. Az idei évben a további helyeken az amerikai jegybank elnöke, Janet Yellen, valamint Bill Gates jótékonysági akcióiról ismert neje, Melinda Gates, továbbá Dilma Rousseff brazil elnök követte. A Forbes megállapította, Merkel a német újraegyesítés óta „az első politikai sztár” Kelet-Németországból. Hozzátette, a mai, 28 ország alkotta Európai Unió egyik alkotómestere.
A jáde, valamint a Cartier-ékszerek esetében rekordot jelentő 27,44 millió dolláros összegért (6 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hongkongi árverésén egy 27 kínai jádegyöngyből a világhírű ékszerház által készített, rubin és gyémánt kapoccsal díszített nyaklánc, "a legkiválóbb jádeékszer a világon".