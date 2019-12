Mire elég a kialkudott 50 milliárd forint?

Százmilliárd forintot hagyott jóvá a stratégiai kabinet az egészségügynek – értesült lapunk. Csakhogy ennyi nem lesz elég minden adósság rendezésére. A mai napig tartoznak az alapellátó fogorvosoknak, az érsebészeknek és a traumatológusoknak is a még októberben ígért összegekkel.

Talán lesz átmeneti megoldás a kórházaknál felgyűlt adósság rendezésére, de mind több jele van annak, hogy az állandósult pénzügyi bizonytalanság felőrli az ágazatot. Információink szerint legkorábban a jövő héten, az év utolsó kormányülésén dönthetnek arról a mintegy 100 milliárdos pénzügyi csomagról, amit a stratégiai kabinet egy hete már jóváhagyott egyebek mellett a kórházi adósságok kiegyenlítésére. Az összeg valószínűleg már csak a jövő év elején juthat el az intézményekhez, amelyek eladósodása idén rekordot döntött. November végén már 71 milliárd forinttal tartoztak beszállítóiknak a kórházak. Csak októberről novemberre 8 milliárddal nőtt az adósság. Rásky László, a kórházi beszállítók jelentős részét képviselő Orvostechnikai Szövetség (OSZ) főtitkára azt mondta: a beszállítók éves bevételének 30-40 százaléka a kintlévőség. Ezt tartalékokból már nem, csak banki hitelből lehet finanszírozni. Azt, hogy a mostani ellátási szerkezet mellett már nem nagyon lehet mit megspórolni a kórházaknál, az intézményekhez kirendelt költségvetési biztosok főnöke, a Költségvetési Felügyeleti Igazgatóság vezetője, Gárdos Csaba egy minapi szakmai konferencián jelezte. Arról beszélt, hogy márciusra 14, szeptemberre pedig 32 kórháznak elfogy az éves kerete, s az intézmények egy részének már a költségvetés készítéskor jelentős mértékű a hiánya.



A stratégiai kabinet által jóváhagyott 100 milliárdból néhány tízmilliárd jutna az adósság nélküli intézményeknek is, ezek a tervezett eszközbeszerzéseiket hozhatnák előbbre ebből a pénzből. Már ha valóban odaér az hozzájuk. A kormány ugyanis nem mindig teljesíti ígéreteit. Mind a mai napig adós az alapellátó fogorvosoknak, az érsebészeknek és a traumatológusoknak is a még októberben ígért összegekkel. A fogorvosoknak praxisonként idén egyszeri másfél millió forintot, míg 2020-tól a jelenlegi havi 130 ezer forint helyett havonta 380 ezer forint rezsitámogatást ígért a miniszter. Az érsebészek munkájának könnyítéséhez az ellátás fix díjainak 83 százalékos emelését, a traumatológusoknak pedig évente 20 milliárdos többletet helyeztek kilátásba. Utóbbit azután, hogy kilátásba helyezték az önkéntes túlmunka felmondását. Úgy tudjuk: pénteken az ágazatért felelős államtitkár személyesen tett újabb ígéretet a traumatológus társaság vezetősége előtt, ezúttal arra, hogy december 18-ig odaér a pénz a baleseti sebészeti ellátóhelyekre. (Az erről szóló jogszabály azonban még nem jelent meg a Magyar Közlönyben.) Ha ez megtörténik, visszamenőleg három havi többlet bérhez jutnak az érintett orvosok, illetve lesz olyan traumatológia is, ahol a szakdolgozóknak jut béremelés a megnövelt finanszírozásból. Bár az elmúlt négy hónapban alatt az erős érdekérvényesítő-képességű traumatológusok csak az ígéretekig jutottak, újabb és újabb szakmák, orvoscsoportok próbálják a túlmunka, vagy az állásuk felmondásának kilátásba helyezésével javítani pozíciójukat. Csütörtökön a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházban mondott fel 9 sebész a húszból. Úgy tudjuk: a fölmondó levelek megírását hosszú alkudozás előzte meg, az érintettek tízezer forintos ügyeleti óradíjat kértek. A kórház 7500-9500 forint bruttó óradíjat ajánlott. Egyelőre a sebészek lépése még nem okoz a gondot az ellátásban, mivel két hónapos felmondási idejük van. Pattanásig feszült a helyzet – mondta lapunknak az egyik kórház igazgatója az ágazatban kialakult helyzetről – bármelyik pillanatban a fejünkre dőlhet az egész. Az orvoskrízisnél is nagyobb baj a szakdolgozók hiánya, és azon a fronton még csak nem is látszik megoldás.