Allergiát is okozhat a karácsony

A karácsonyfa, az illatos gyertyák, az ünnepi menü, sőt a készülődéssel járó stressz is felerősítheti a panaszokat.

A hagyományosan összeállított ünnepi menüsor több olyan élelmiszert is tartalmaz, amelyek lebontása során hisztamin szabadul fel a szervezetben. Az arra érzékenyeknél az ilyen típusú ételek fogyasztása csalánkiütést, arcdagadást, kivörösödést, tüsszögést, orrdugulást okozhat – mondta Balogh Katalin , a Budai Allergiaközpont allergológus főorvosa.

hisztamin intolerancia tünetei általában az étkezés után 30-60 perccel alakulnak ki, de előfordulhat, hogy csak néhány nap elteltével jelentkeznek. Erősségük függ az elfogyasztott ételek és az így felszabaduló hisztamin mennyiségétől is. Rontja a helyzetet, ha a beteg diamino- oxidáz (DAO) szintje alacsony, tehát a szokásosnál nagyobb mennyiségben felszabaduló hisztamint nem tudja lebontani. Az ünnepi menüben is előforduló, gyakoribb hisztamint tartalmazó vagy hisztamint felszabadító élelmiszerek a halak, az érett, penészes és füstölt sajtok, valamint a füstölt húskészítmények, a savanyú káposzta, a mák, a dió, a mogyoró, a csokoládé, a tojásfehérje és a fahéj. Az alkoholok közül a vörösbor, fehérbor, pezsgő, sör.

Keresztallergia a nyírfaallergiás betegek egy részénél csak pollenszezonban jelentkezik, de sokan egész évben szenvednek tőle. A panaszokat az egyes fehérjék szerkezeti hasonlósága okozza, amelynek következtében az allergiás szervezet nem tesz különbséget köztük, és mindkettőre tünetekkel reagál. A nyírfapollenre allergiás betegek esetében leggyakrabban az alma fogyasztása jár kellemetlen tünetekkel: okozhat bizsergő, égő érzést a szájban, viszkető érzést a torokban. A betegek jellemzően a csonthéjasokat sem tudják fogyasztani, van, aki sülve és főve sem.

A nem nemesfémekből készülő bizsuk, bár népszerű ajándékok, gyakran tüneteket okoz a viselésük. A fülbevaló környékén a fül éghet, viszkethet, a nyaklánc, karkötő mellett a bőr kipirulhat, begyulladhat. A fémallergia esetén vörös, viszkető, duzzadt, hámló-kiszáradt bőrtüneteket jelentkezhetnek, először közvetlenül az érintkezés helyén, de később akár a test többi részén is megjelenhetnek. Hosszabb fennállás esetén a bőr megvastagodik, berepedezik.

A szaknyelven additív allergiának nevezett betegséget a termékekben található tartósítószerek és adalékanyagok, antioxidánsok, esetleg mesterséges színezékek és ízfokozók okozzák. Előfordulhat az is, hogy két, külön-külön ártalmatlan összetevő együtt allergiás reakciót okoz. Az ételadalékok okozta allergiás tünetek jelentkezhetnek a száj környékén, vagy a felsőtesten bőrpír, vagy csalánkiütés formájában.

Penészgomba allergiás betegeknél a karácsonyfa is fokozhatja a tüneteket. A fenyőkön az erdőkben is megtelepedő penészgomba-telepek a zsúfolt, nedves tárolás következtében tovább növekedhetnek. A lakásba kerülve ezek azonnal megjelennek a belső levegőben is, amire az érzékenyek sűrű tüsszögésekkel, köhögéssel reagálhatnak.

Az ünnepi mécsesek, illóolajok, párologtatók és illatos gyertyák is sokak számára irritálóak lehetnek. A potpourri szárított növényi összetevői penész spórák táptalajai lehetnek, ezért allergiások semmiképp ne tegyék olyan helyre, ahol közvetlenül belélegezhetik az illatosítóval teli dekorációt. Bizonyos illatanyagok az arra érzékenyeknél szintén felerősíthetik a tüneteket. Az illatosított gyertyák olyan kémiai anyagokat is tartalmaznak, amelyek vérbőséget okozhatnak az orrban, tüsszögést és orrfolyást válthatnak ki, asztmás betegeknél akár rohamot is provokálhatnak.

A stressz gyengíti védekezőképességet, ha idegeskedünk, könnyebben kapunk el fertőzéseket. Stressz hatására az allergiás tünetek is felerősödhetnek. A tökéletességre való törekvés, a túlvállalás megbetegíthet. A szakember – is – azt tanácsolja, hagyjunk időt a pihenésre.