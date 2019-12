Szorongást is old az esti mese

Hiába tartják a szeretet és a béke ünnepének, sokak számára már az adventi időszak is stresszes és szorongással teli.

A karácsony nemcsak az örömről, evésről, ivásról, ajándékozásról, családdal töltött időről, és az ünnepi hangulatról szól, felszínre is képes hozni a gondokat. Megjelenhetnek az olyan mentális zavarok, betegségek, mint a szorongás, a depresszió. Azoknak, akik valamilyen okból nem a szeretteikkel töltik az ünnepet vagy egyedül maradtak, a karácsony a fájó magány időszakává válhat. Főként azokra lehet rossz hatással az ünnep, akik egyébként is küzdenek valamilyen lelki betegséggel, zavarral, kényszerekkel, de egy mentálisan teljesen ép - vagy magát annak tartó - ember is összeroppanhat – írta a Priory alapján a Pénzcentrum

Bár a karácsonyt a szeretet és a béke ünnepének tartják, sokak számára már az adventi időszak is inkább idegeskedést, stresszt jelent. November végétől szinte mindenhol karácsonyi a hangulat, decemberben pedig már menekülni sem lehet előle, pedig kutatások is bizonyították, hogy például a karácsonyi zenék, pláne sokszor hallva sokakban szorongást váltanak ki. Ilyenkor minden hatás felerősödik: a fények, a zaj, a tömeg sokkolóvá válhat. A pánikbetegséggel küzdőknél rohamokat idézhet elő, sokan már a gondolattól is rosszul vannak, hogy be kell menniük egy zsúfolt bevásárlóközpontba.

A készülődés is súlyosbítja a szomorúság, a reménytelenség, az értéktelenség érzetét, a környezet általános jókedvétől az érintett még rosszabbul érzi magát. A legtöbben igyekeznek a karácsonnyal kapcsolatos ellenérzéseiket elnyomni, és vádolják is magukat, ha nem kerülnek ünnepi hangulatba. Szakemberek azt tanácsolják, hogy akit az ünnep nem a legjobb hangulatában talál, legyen türelmes magával, ajándékozza meg magát azzal, hogy semmilyen olyan programon nem „kell” részt vennie, ami rossz hatással van rá, és nem helyezi mások igényeit a magáé elé, viszont beszél a nehézségeiről a hozzá közelállókkal.

A karácsony érzelmi hatásaival foglalkozott a Cofidis Hitel Monitor kutatása , amelyből szintén az derült ki, hogy bár a megkérdezettek több mint fele számára ez valóban az öröm, a feltöltődés, a kikapcsolódás időszaka, számos megterhelő érzelmi vonatkozása is van. A kutatásban résztvevők több mint negyede vallotta, hogy túlhajszoltnak érzi magát a karácsonyi időszakban, stresszforrásként jelenik meg a túlköltekezés és az is, ha valaki teljesíthetetlennek érzi a teendőket. A megkérdezettek 34 százaléka érzi úgy, hogy ilyenkor muszáj jól éreznie magát, ami nem mindig sikerül, 39 százalék szorong azért, mert nem tud mindenkivel kellő mennyiségű időt tölteni, de olyan is van, akinek nagy teher a sok összejövetel.

Túlzások helyett másképp

Az elemzésből is kiderült, bár tisztában vagyunk vele, a karácsonyra jellemzőek a túlzások: hamar elkezdődik a készülődés, sokat költünk, és rengeteg energiát fektetünk bele: az ajándékok beszerzésétől kezdve az ünnepi összejövetelek megszervezéséig és lebonyolításáig. Úgy tűnik, mintha karácsonykor tabu lenne visszavonulni, szomorúnak lenni, nehézségekről beszélni és végigmosolyogni a vendégségeket.

A karácsonyi ajándékvásárlás anyagilag megterhelő, de sokszor érzelmi stresszt is okoz. A megkérdezettek között vannak családok, amelyek bevezették, hogy mindenki csak attól kap ajándékot, aki őt húzta. Mások megállapodtak, hogy drága termékek helyett közös élményt, együtt töltött, minőségi időt ajándékoznak egymásnak.

Kiemelték, az sokszor csak magunkkal szemben támasztott elvárás, hogy az ünnepnek tökéletesnek kell lennie. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki örüljön az ajándékoknak, sokféle étel kerüljön az asztalra, legyen tiszta és ünnepi díszbe öltöztetett a lakás, így egy idő után a tennivalók hegyként nehezedhetnek ránk. Pedig nem történik semmi, ha egy pár dísz még nincs a helyén, vagy egy-két fogással kevesebbet főzünk, nem veszünk sok drága ajándékot, főleg hitelre, sőt attól sem leszünk kevesebbek, ha segítséget kérünk.

A szakértők szerint nem érdemes másokéhoz hasonlítani a karácsonyunkat, ahogy az életünket sem. Minél nyugodtabb, meghittebb légkört tudunk teremteni otthon, annál inkább örömként tudjuk megélni az ünnepet, amelynek a valódi lényege, hogy egymáshoz kapcsolódjunk, és úgy tudjunk együtt lenni a szeretteinkkel, hogy elengedhessük magunkat közben.