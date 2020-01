Furcsa panaszok is jelezhetik a refluxot

Akár ízületi panaszokat is okozhat a gyulladásos bőrbetegség. Számos egyéb betegség előfordulásának kockázatát növeli és általában szorongást, depressziót is eredményez.

Magyarországon száz emberből kettőt érint a pikkelysömör. A gyulladásos bőrbetegség első tünetei bármikor kialakulhatnak, leggyakrabban fiatal felnőttkorban vagy a menopauza környékén jelennek meg. A pikkelyesen hámló, száraz, vörös foltok, amelyek néha viszketést is okoznak, a bőrön bárhol megjelenhetnek, de a legjellemzőbb a hajas fejbőrön, a térd és a könyök területén. A pikkelysömör nemcsak bőr, hanem köröm elváltozásokat is okozhat: apró bemélyedések, olajfolthoz hasonló elszíneződés, sárgás, felmorzsolódott köröm, pikkelyképződés a köröm alatt és a körömágy gyulladása is jelentkezhet, általában minden harmadik betegnél fordul elő – mondta Vincze Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus, a Dermatica főorvosa.

„Ezek az esztétikai panasz mellett, fájdalmasak is, de akadályozhatják a betegek mindennapi tevékenységét.”

Körömtünetek esetén felmerül az ízületi érintettség lehetősége is, ugyanis a pikkelysömör ízületi elváltozásokat is okozhat, ez a psoriasisos arthritis. A pikkelysömörös betegeknél fokozott a szív- és érrendszeri megbetegedés, a cukorbetegség és az elhízás kockázata is. A betegség nagy lelki terhet jelenthet az érintetteknek, a pikkelysömör mellett gyakran jelentkezik szorongás és depresszió is.

A pikkelysömör kiváltó okai nem ismertek, genetikai hajlam, környezeti és életmódbeli hatások is befolyásolják a megjelenését. A stressz bizonyítottan hozzájárul a tünetek felerősödéséhez, de fellángolást okozhatnak még bizonyos gyógyszerek is – például egyes magas vérnyomás kezelésére szolgáló készítmények – fertőzések, alkohol és dohányzás.

A tünetek megjelenésének oka, hogy a bőr hámsejtjeinek megújulása nem a szokásos 3-4 hét, hanem 3-4 nap alatt megy végbe. A bőr azonban ilyen gyorsan nem képes megszabadulni az elhalt hámsejtektől, így az újonnan képződött hámsejtek egymásra rakódnak, ez okozza a jellegzetes pikkelyes foltok megjelenését. A bőrtünetek megjelenését gyulladásos folyamatok indítják el, illetve kísérik. A pikkelysömör nem fertőz, érintkezés útján nem lehet továbbadni.

Kezelésének célja a tünetek csökkentése és a fellángolások megelőzése. Ebben fontos szerepe van a gyógyszeres, fényterápiás kezeléseknek és a szteroid tartalmú gyulladáscsökkentő, illetve bőrtápláló krémek mellett az életmódváltásnak is. Lényeges szerepe van a kezelésben a normál testsúly élérésének és megtartásának, a rendszeres mozgásnak is – hangsúlyozta a szakorvos.