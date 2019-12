49 újságírót öltek meg idén

A hét végén kizárták az osztrák szélsőjobboldali FPÖ-ből a volt osztrák alkancellárt, ám hamarosan visszatérhet.

Heinz Christian-Strache tizennégy évig irányította az FPÖ-t, ám pályája itt véget ért a szabadságpártnál. Akkor vette át az FPÖ-t a nagy elődtől, a 2008-ban részegen halálos autóbalesetet szenvedett Jörg Haidertől, amikor az kivált a pártból és Szövetség Ausztriáért néven új pártot alapított. Strache Haidernek köszönhette addigi, gyorsnak mondható karrierjét, a pártszakadás után azonban szakított vele, s a régi értékeihez ragaszkodó pártot egészen 30 százalékos parlamenti erővé emelte. A békülésről Haiderrel sohasem akart többé hallani. Strache kizárása a nyár óta érik, a politikus végzetét okozó Ibiza-videó bemutatása óta. Egy hétperces, 2017-ből származó felvételen, amelyet titokban vettek fel, Strache politikushoz méltatlan korrupciós javaslatokat tett egy magát orosz oligarchának kiadó hölgynek. Óriási botrány keletkezett, a pártvezér kénytelen volt a videó-bemutató utáni napon alkancellári és pártelnöki tisztségéről is lemondani. Később maga a néppárt-szabadságpárti kormány is megbukott, előrehozott általános választásokat írtak ki szeptember végére. A voksolás előtti utolsó napokban derült ki, hogy Strache nem csupán végzetes politikai hibát követett el, de hosszú évekig anyagilag fosztogatta pártját, hamis költségszámlákkal jutott sok tízezer euró extra jövedelemhez legálisan is 20 ezer eurós jövedelmén túl. A számlabotrány következtében az FPÖ nagyon rosszul szerepelt a választásokon, de az egymással is rivalizáló új vezetők késlekedtek a politikába visszatérni vágyó Strache kizárásával. Erre végül egy nappal azután került sor, amikor az ex vezér megmaradt hívei közül három – kevéssé ismert -, a bécsi pártszervezethez tartozó képviselő kilépett az FPÖ-ből, és Die Allianz für Österrech (DAÖ) néven új pártot alapított. Nem rejtették véka alá, hogy az új mozgalom indulni fog a januárban esedékes bécsi tartományi választáson, méghozzá Strachéval az élen. Strache, akitől a „vezércsel” ötlete származik, egyelőre nem foglalt egyértelműen állást, hogy átveszi-e az új párt irányítását, de efelől senkinek sincs kétsége. Mint ahogyan afelől sem, hogy Strache felesége, aki jelenleg „vad”, azaz párton kívüli képviselőként ül a parlamentben, szintén a DAÖ tagja lesz. Elemzők szerint a megbukott politikus esélyei a feltámadáshoz nem rosszak, sőt egyesek állítják, hogy nagyobbat fog nyerni, mint volt pártja. Heinz-Christian Strache ugyanis a 14 év alatt rengeteg embert juttatott előnyös pozícióba, sokak hálájára számíthat. Kvalitásai alapján is erősebb az FPÖ új vezető embereinél, különösen a médiában képes megnyerően a tömegekhez szólni. Facebook oldalán, amíg el nem vették tőle, 800 ezer követője volt.