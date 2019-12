MNB: fennmarad a magas infláció

Az MNB 3,5 százalékra emelte inflációs prognózisát, miközben hallani sem akar a kamatpolitikájának szigorításról, nem úgy a Századvég Gazdaságkutató, amely megpendítette ennek szükségességét.

Nem kell a kormánynak aggódnia 2022-es újraválasztása miatt – a gazdasággal nem lesz komoly gond, legalább is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tegnap kiadott prognózisa szerint. A növekedés ugyanis a ciklus végéig bőven három százalék felett marad – igaz egyre lassuló ütemben. Az MNB szerint jövőre 3,7 százalékra lassul a növekedés az idei 4,9 százalékról, a 2022-re pedig 3,5 százalékos GDP bővülést várnak. Az inflációval már nem ilyen rózsás a helyzet: az idei 3,3 százalék után 2020-ban még gyorsulást is vár az MNB, 3,5 százalékos átlagos drágulással kalkulál, amely csak 2022-re éri el a három százalékos inflációs célt. Az MNB mellett a Századvég Gazdaságkutató Zrt. is nyilvánosságra hozta jövő évi gazdasági prognózisát, a kormányhoz ezer szállal kötődő intézet az idei öt százalék után 2020-ra 3,9 százalékos növekedést jósol. Ez az előrejelzés szinte megegyezik a kormány által a 2020-as költségvetésben tervezett 4 százalékhoz – ugyanakkor a konkurens előrejelzőkhöz képest meglehetősen optimista. A Kopint-Tárki és a GKI is egymástól függetlenül arra jutott, hogy jövőre 3,2 százalékra lassul a növekedés. A Századvég szerint a lakossági fogyasztás 4,9 százalékon fennmarad – köszönhetően a tíz százaléktól hajszálnyira elmaradó bérnövekedésnek, a beruházások viszont az idei 17 százalékot meghaladó növekedésről 6,5 százalékra mérséklődnek – amit az uniós pénzek kifutásával magyaráznak a kutatók. Így a beruházások látványos csökkenése miatt vette vissza, igaz csak egy százalékponttal a növekedési prognózisát az idei évhez képest. Az infláció továbbra is gondot jelent, mind a két évben a három százalékos jegybanki célon felül - de még az plusz/mínusz egy százalékos tolerancia sávon belül marad, mind a két évben 3,4 százalékkal emelkedhetnek az árak. Ami viszont gondot jelent a Századvég szerint az a maginfláció, amit idén 3,8, jövőre pedig 4,2 százalékra várnak, vagyis átlépi a négy százalékos sávhatár is, ami a Századvég szerint ”felveti a monetáris kondíciók szigorításnak szükségességét”.