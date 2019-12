Elengedi a főváros a Biodómot

Még mintegy húsz milliárd forint hiányzik az fővárosi állatkert befejezéshez. A Népszava információi szerint ezt a pénzt a fővárosi önkormányzat nem tudja és nem is fogja előteremteni.

Gyakorlatilag szerkezetkész a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) új turisztikai attrakciója a Biodóm, azaz egy hatalmas, 1,7 hektáros állat és növényház építése - jelentette be Persányi Miklós a napokban tartott sajtóbemutatón. Az állatkert főigazgatója megerősítette lapunk korábbi értesülését, mely szerint az épület befejezéshez jelenleg mintegy húsz milliárd forint hiányzik. A projekt eredetileg majd 16 milliárd forintos költségvetéssel indult, ma már közel 63 milliárd forintnál tart a számla. A Biodóm beruházás a FÁNK saját projektje, ám eddig kormány finanszírozta a központi költségvetésből. A kabinet korábban azt a határozatot hozta, hogy állja a számlát – ám ennek felső határát 43,7 milliárd forintban húzta meg – így keletkezett a húsz milliárd forintos finanszírozási rés. A Népszava több forrásból származó értesülései szerint az ügyben a főváros vezetése azt az elvi döntést hozta, hogy egyetlen fillért sem tud a Biodóm fejlesztésre fordítani, ennek leginkább praktikus oka, hogy nincs miből. A másik ok a brutális fenntartási költségek: információnk szerint a Városházán azzal számolnak, hogy havi szinten egymilliárd forintot meghaladó összeg lenne – ami éves szinten szintén már olyan jelentős, amely nem gazdálkodható ki Budapest költségvetésből. A Biodóm ügye téma volt Gulyás Gergely miniszterelnökségi miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester múlt heti megbeszélésén is, amire a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában került sor. A tanács ülése utáni sajtótájékoztatón Gulyás Gergely konstatálta, hogy a főváros forráshiánnyal küzd ezen a téren is, de a miniszter ezt annyival intézte el, hogy reméli a főváros megoldja ezt a problémát. A főváros okkal hivatkozik arra, hogy a projektet eddig is kizárólag a kormány finanszírozta, hiszen a fővárosnak még ennél fontosabb beruházásokra – mint a 3-as metró felújítása – sem volt pénze. A becsült fenntartási költségek is kiverték a biztosítékot: Nem lenne értelme most húsz milliárdot beletenni a projektbe, hogy aztán a fenntartására keljen évente milliárdokat fordítani – fogalmazott egyik forrásunk. A Biodóm fenntartási költségeiről korábban kértünk adatokat a FÁNK-tól, ám nem kaptunk. Persányi Miklós, az állatkert főigazgatója a hét elején tartott bejáráson – az Index tudósítása szerin – úgy nyilatkozott, hogy elég sok bizonytalanság van egy ekkora nagyságrendű beruházás megvalósítása és üzemeltetése terén, mint mondta "két dolgot nem tudunk még: hogy mennyi lesz a bevétel és mennyi a kiadás". A nemzetközi tapasztalatok alapján mindenesetre optimistán nyilatkozott, a budapestihez hasonló fedett állatparkok általában nagyon népszerűek, sok látogatót vonzanak, így akkora pluszbevételt generálnak, ami fedezi az üzemeltetési költségeket. Más források szerint viszont évi több milliárd forintba is kerülhet a Biodóm működtetése, amit csak egy drasztikus jegyáremeléssel lehetne ellensúlyozni, de a legnagyobb gond, hogy ezen számítások a beruházások tervezésnél láthatóan nem készültek el. A helyzet pikáns, hisz a FÁNK a főváros költségvetési szerve – vagyis még csak nem is cége – így a működését a főváros felügyeli. Vagyis alapesetben a FÁNK, másodsorban az önkormányzat kezében van a Biodóm sorsa, a kormánynak ez ügyben nincs jogi kötelezettsége, bár az eddig kifizetett 42 milliárd egyértelműen a kormány felelőssége. Ugyanakkor, ha elindul a vizsgálat, amely a most pályáztatás alatt lévő új FÁNK gazdasági igazgató feladata lesz, kiderülhet, hogy miként négyszereződött meg az indulás óta a Biódom építésének költségvetése. Borítékolható, hogy ez még kényes kérdéseket vethet fel. Egy alapos revízió tárhatja fel, hogy a módosított költségvetéseket milyen hatásvizsgálatok, megtérülési számítások támasztották alá, és ha vannak ilyenek, azok megalapozottak voltak-e. Ilyen dokumentumokat eddig nem hoztak nyilvánosságra. Mindezek pedig nem vetnek jó fényt a kormányra. A Biodóm projekt pénzügyileg független a Liget-projekttől – bár erős a tartalmi összefüggés – ezért még az sem várható, hogy a kormány az elmaradó Liget beruházások forrásból csoportosítson át az FÁNK javára. Így bár Biodóm épülete szerkezetkész, és ahogy az a hét eleji bejáráson kiderült, most a belső építészeti munkákon lesz sor, már ha persze meglesz a hiányzó húsz milliárd forint. Persányi Miklós, az állatkert főigazgatója a bejáráson arról is beszélt, hogy a költségek azért szaladtak el, mert a projekthez új területrészeket csatoltak, módosult a műszaki tartalom és a büdzsé része lett néhány kerítésen kívüli munka is. Az igazgató viszont cáfolta lapunk korábbi információját mely szerint extrém magas lenne majd a Biodóm áramfogyasztása, számításaik szerint az nem egy kisebb kerületével, hanem csak egy plázáéval lesz egyenlő.