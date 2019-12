Halálos baleset – Fának csapódott egy autó Encsnél

Sokkoló installációval és plakátokkal hívja fel a figyelmet a Magyar Autóklub és a rendőrség a halálos balesetek megelőzésére, amelyek idén több mint 500 ember életét követelték itthon. A Budapesti Rendőr-főkapitányság mécsesekkel hívta fel a figyelmet a halálos balesetekre.

Karácsony előtt a városban megélénkül a forgalom, gyakoribbak a torlódások, ráadásul nem minden közlekedő vezet a téli útviszonyoknak megfelelően, illetve óvatosan és előzékenyen. A rendőrség adatai alapján a közúti balesetek legfőbb oka a gépjárművezetők figyelmetlensége és a közlekedési szabályok be nem tartása.

Decemberig idén 532 ember vesztette életét a magyar utakon.

Mivel ezeknek a haláleseteknek nagy része megelőzhető lett volna, a Magyar Autóklub az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával közlekedésbiztonsági kampányt indított. Két sokkoló installációt állítottak fel a Széll Kálmán téri és a Nyugati téri 4-6-os villamos megállóban. A napi számláló a közúti balesetben meghalt emberek számát mutatja.

A „Rajtad is múlik” nevű kampány célja megértetni a sofőrökkel, a számláló pörgésének sebessége rajtuk is múlik. A közlekedésbiztonsági üzenetet erősítik a forgalmas csomópontokon elhelyezett, szintén „ütős” plakátok is.

A BRFK gyertyákkal kampányol

Hét helyszínen mécsesekből rakták ki a rendőrök olyan emberek nevét és életkorát, akik közlekedési balesetben haltak meg - olvasható a Budapesti Rendőr-főkapitányság honlapján