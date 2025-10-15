A férfi közölte a sértett nővel, hogy ő bárkinek elvágja a torkát, aki nem adja meg neki, amit követel.
A bíróság letartóztatta a fiút, aki az áldozatára zárta az ajtót.
Sokan szégyellik a közmunkát, ezért inkább kivárják, míg újra beindul a termelés. Ráadásul a három hónapra járó munkanélküli-járadék jóval magasabb, mint a közmunkásbér.
Egyikük azt is állította, hogy koronavírusos, amikor a rendőrök elő akarták őt állítani.
Ha mindez nem lenne elég, a felsőzsolcai sofőr a műszaki érvényességit sem újíttatta meg.
Lincshangulat alakult ki Fügödön, ahol egy gázolás után rátámadtak a helyiek a vétkes sofőrre. A történtekre nagyon másként emlékeznek az ott élők, egy gyerek kórházban van, két férfi pedig őrizetben.
Halálra gázolt egy férfit egy furgon, majd elhajtott a helyszínről szombat reggel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Encs és Gibárt közötti úton. A rendőrség a baleset ügyében a lakosság segítségét kéri és szemtanúk jelentkezését várja.
Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a deteki alpolgármester fiát és társát, akik 2015 júliusában brutálisan halálra vertek egy magatehetetlen kiskutyát. Az ítéletben szerepel még, hogy csoportos foglalkozásra kell járniuk, novellát olvasniuk és filmet nézniük, majd ez alapján fogalmazást írniuk.
A Miskolci Járásbíróság 52 tárgyalási napot követően március 17-én hirdetett elsőfokú ítéletet az „encsi szocpolos” ügyként elhíresült büntetőügyben – adta hírül a Cívishír portál.
Jogerősen 16 év fegyházbüntetésre ítélte a Debreceni Ítélőtábla azt az encsi férfit, aki 82 késszúrással megölte nagyanyját - közölte a táblabíróság szóvivője az ítélethirdetés után csütörtökön.
Egy férfi életét vesztette szombat reggel 7 óra körül, miután árokba hajtott és felborult egy személygépkocsi Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Encs és Gibárt között - közölte a megyei rendőr-főkapitányság.