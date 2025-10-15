Úgyis rajtunk verik le a balhét! – kis híján megismétlődött Olaszliszka

Lincshangulat alakult ki Fügödön, ahol egy gázolás után rátámadtak a helyiek a vétkes sofőrre. A történtekre nagyon másként emlékeznek az ott élők, egy gyerek kórházban van, két férfi pedig őrizetben.