Ha vírusokkal karácsonyozunk, jobb otthon maradni

Az év végére sokakat utolérő „lerobbanáskor” a saját és a többiek védelmében is érdemes megfontolni a vendégjárás kihagyását.

Az adventi hajtás után sokan éppen karácsonyra „robbannak le”, hiszen az ekkorra már kimerült szervezet nehezebben védekezik a kórokozók ellen. A téli időszakban gyakoribbá válnak a felső légúti betegségek, így a nátha, a garat, a hörgő- és a tüdőgyulladás, mert csökken a levegő páratartalma, a száraz levegő kedvezőtlen hatással van a nyálkahártyákra, a belégzése pedig csökkenti az ott élő immunsejtek működését. Mivel kevesebb friss gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk, vitaminhiány is könnyebben alakul ki, ami szintén csökkenti az immunrendszer aktivitását és védekező erejét – mondta Vancsura Zoltán, a Duna Medical Center belgyógyász szakorvosa.

Hidegben általában több kalóriát viszünk be, viszont csökken az aktivitásunk, az ünnepek alatt különösen hajlamosak vagyunk sokat ülni, ha az étkezőasztal megközelítése jelenti csak a mozgást, és az könnyen súlygyarapodáshoz vezet. Az ilyenkor sűrű vendégjáráskor sok nehéz, zsíros ételt és általában alkoholt is fogyasztunk, és előfordul, hogy túl is esszük magunkat. Gyakori a gyomorhurut, az epehólyag gyulladás, de ilyenkor fokozódnak a reflux tünetei, rosszabb esetben hasnyálmirigy gyulladás is kialakulhat a megváltozott étrend miatt. A korai sötétedés, a borús időjárás miatt az is előfordulhat, hogy napokig nem is látjuk a Napot. Ez mozgáshiánnyal párosulva hat a hangulatra, kedélytelenné válhatunk. Gyakori, hogy az étkezésekben keressük a vigaszt és az élvezeteket, pedig a szabadban tett séta többet segítene. Kevesen tudják, hogy a felső légúti kórokozó gyomor- és bélhurutot, hányingert, hasmenést is okozhat. A készülődés balesetveszélyes is, ilyenkor általában sokan megsérülnek, nemcsak az utakon, de a konyhában vagy a karácsonyfa felállítása során is.

Van, hogy jobb nem mozdulni

Egy kis nátha még nem rontja le jelentősen a közérzetünket, és nem is jelent komoly veszélyt másokra sem. A torokfájdalom, a kínzó köhögés vagy a láz, de a hasmenés is komolyabb fertőző betegségekről árulkodhat, ilyenkor saját és környezetünk védelme érdekében jobb, ha lemondjuk a látogatást, különösen, ha kisgyermekes családokhoz vagy idősebbekhez mennénk. Otthon, a gyógyszeres fiókban mindig érdemes lázcsillapítót, orrsprayt, multivitaminokat, köhögéscsökkentő szirupot, váladéklágyító, hányingercsillapító, hasfogó és puffadásgátló készítményeket tartani, de tárazzunk be sok gyümölcsöt, gyömbért, gyógynövényes teát, savanyú káposztát is, mert ezek enyhítik a megfázás tüneteit, sőt az emésztést is könnyíthetik. Hasznos, ha van otthon maszk és folyékony kézfertőtlenítő is – tette hozzá a szakorvos.

A karácsony a szereteten és az együtt töltött időn kívül azért a finom ételekről is szól, Vancsura Zoltán szerint az ünnepi menüt nem kell kihagyni, de fontos, hogy mértékletesen étkezzünk, fogyasszunk sok folyadékot, főleg teát és vizet, ne magas cukor- és/vagy alkoholtartalmú italokat. A vendégségek és étkezések, valamint a két ünnep között is menjünk sokat sétálni vagy sportos családi programokra. A legfontosabb pedig az, hogy figyeljünk egymásra, főleg az egyedül élő családtagokra, barátokra, hogy mindenki egészségesen és szeretetben tölthesse az év legszebb ünnepét – hangsúlyozta a szakorvos.