460,5 milliót osztogatott el az MNB, átlag félmilliós karácsonyi jutalom jutott mindenkinek

Ugyanakkor állítják, hogy nem késtek vagy 40 percet - de más is van a határozatban, amiért fellebbeznek ellene az érintettek.



A józsefvárosi rendőrkapitány részben helyt adott LMBTQ-szervezetek panaszának, írja honlapján a Magyar Helsinki Bizottság : Molnár Gábor alezredes elismerte, hogy beosztottjai

hibát követtek el, amikor nem ismerték fel, hogy Budaházy György és tucatnyi társa jogosulatlanul akadályozott meg egy zártkörű rendezvényt.

Az eset még szeptember végén történt, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Magyar LMBT Szövetség szervezett az Auróra nevű budapesti közösségi házba egy meghívásos alapú kulturális rendezvényt. Ám a kezdés előtt negyed órával megérkezett Budaházy György, a közismert homofób provokátor és mintegy tucatnyi szélsőjobboldali elvbarátja. A rendezvényt ellehetetlenítették, a jelenlévőket transzparensekkel és szavakkal is sértegették, kirekesztő és megalázó szlogeneket ismételgettek, valamint egy patkány tetemét dobták az egyik WC-be . A rendőrök 20 perc alatt értek ki, majd kizárólag az egyik vendéggel szemben léptek fel, aki joghurtot öntött Budaházyék transzparensére. A hatóság emberei addig nem is voltak hajlandók bemenni az Aurórába, amíg az alosztályvezető oda nem ért. Ő aztán bent tájékozódott, de nem látott okot arra, hogy közbe avatkozzék, noha a jogvédők szerint több jel is utalt bűncselekményre, szabálysértésre. A helyszíni parancsnok csak arra kérte a „feleket”, hogy „beszéljék meg egymással” a helyzetet. Ezzel elfogadta Budaházyéknak azt a magyarázatát, hogy az akciójuk szabályos gyülekezésnek számít. De egy pillanatig sem volt az.

A megfélemlített és ócsárolt jelenlévők, a Budapest Pride, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a Magyar LMBT Szövetség tagjai és az Aurórát üzemeltető Marom Klub Kft. szervezői a Magyar Helsinki Bizottság segítségével panaszt adtak be a VIII. kerületi Rendőrkapitányságra. Ebben született most elsőfokú határozat, ami egész pontosan ezt mondja ki: „a tényállás tisztázása során beszerzett adatokból téves jogi következtetést vontak le, illetve ebből következően téves jogi tájékoztatást adtak a bejelentőknek és a sértetteknek is, amikor nem ismerték fel, hogy a magánterületen jogosulatlanul demonstráló személyekkel szemben szabálysértés elkövetésének gyanúja merült fel, így ennek megfelelő további intézkedések megtétele lett volna indokolt”.

A rendőrség azt viszont már elutasította, hogy késedelmesen értek ki és nem haladéktalanul intézkedtek a homofób bajkeverőkkel szemben.

Bár a jelenlévők azt állítják, hogy a rendőrök csak 40 perccel a riasztást követően léptek be, és a tétlenkedésüknek köszönhetően Budaházyék 2 óra és 40 perc múlva hagyták el a a közösségi házat, amelyet miattuk be kellett zárni, a rendőrkapitány vizsgálata szerint a rendőrök rögtön intézkedni kezdtek. Ezen vizsgálat során azonban nem hallgatták meg a jelenlévőket, és kizárólag a rendőrök által készített jelentésekre támaszkodtak. A határozatnak ezt a részét az LMBTQ-szervezetek megfellebbezik a Magyar Helsinki Bizottság segítségével. A Helsinki szerint a fellebbezés már csak azért is fontos, mert

az utóbbi hónapokban több olyan homofób akció történt, amelyeknél a rendőrség nem járt el kellő eréllyel.

Emellett azt a rossz gyakorlatot követik, hogy a nyilvánvaló gyűlölet-bűncselekményeknél, még ha közösség tagja elleni erőszaknak erős jelei vannak, akkor is garázdaság vagy más kisebb súlyú bűncselekmények és szabálysértések miatt indítanak nyomozást.