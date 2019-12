Telefonnal "szedik" a cigarettacsikket Bécsben

Tavalyhoz képest többen vannak, akik környezetvédelmi megfontolásból már inkább nem csomagolják be a karácsonyi ajándékokat, de minden tizedik ember még mindig a „rendes” szemetesbe dobja a papír és műanyag csomagolóanyagot.

Karácsonykor is fontosnak tartja a környezetvédelmet, és odafigyel, hogy ilyenkor se terhelje jobban a környezetet a Jófogás ünnepi csomagolási szokásokkal kapcsolatos kérdőívének válaszadói. Egyre többen vannak, akik idén először szeretnének jobban odafigyelni a decemberben keletkező csomagolási hulladék mennyiségének csökkentésére – derült ki az apróhirdetési oldal online felméréséből, amelyet csaknem tízezren töltöttek ki.

A december elején elvégzett felmérésben tavalyhoz képest 13 százalékkal nőtt azoknak az aránya, akik fenntarthatósági és hulladékcsökkentési megfontolásból idén már nem tervezik egyszerhasználatos papírba vagy műanyagba becsomagolni a karácsonyra szánt ajándékokat. A kapott csomagolóanyagokat pedig elsősorban a szelektív hulladékgyűjtőkbe tervezik dobni (55%), vagy a legközelebbi ünnepi alkalommal újra fel akarják használni (35%). Viszont még így is minden 10. ember úgy dönt, hogy ezzel nem foglalkozik, így a kommunális hulladék közé dob olyan anyagot is, amit újra is lehetne hasznosítani.

Arra a kérdésre, hogy miért tartják fontosnak becsomagolni az ajándékot, a válaszadók 36 százaléka elsősorban az esztétikai okokat jelölte be, szerintük ugyanis az ajándék szebben néz ki becsomagolva. A megkérdezettek harmada úgy gondolja, a csomagolás azt mutatja, hogy törődött az ajándékkal, 22 százalékuk szerint egyenesen udvariatlanság csomagolás nélkül ajándékot adni. A válaszadók 6 százaléka pedig szeret csomagolni.

A felmérés számításai szerint a felhasználók 2018-ban 200 ezer tonna szén-dioxid kibocsátásától óvták meg a Földet. Ez a mennyiség egymilliárd négyszázmillió darab műanyag zacskó, vagy például kétmillió hétszázezer tricikli előállításához is elég lehet, több mint 15 ezer évig fedezi egy átlagos háztartás energiafelhasználását, olyan hatással van a környezetre, mintha egy évre 39 ezer autót vonnánk ki a forgalomból, vagy ha minden évben 45 napra leállna Budapest teljes közlekedése – derült ki az eredményeket ismertető közleményből.