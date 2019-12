Gyerekgyilkosság Győrben: az ügyészség szerint ők minden törvényes eszközzel felléptek az elkövető ellen

A Legfőbb Ügyészség közleményben ismertette, miket tett meg az ügy érdekében.

Az ügyészség minden törvényes eszközzel fellépett annak érdekében, hogy a győri gyermekgyilkossághoz vezető láncolat ne következhessen be - áll a Legfőbb Ügyészség pénteki közleményében. Mint írták, a férfi ellen emberölés bűntettének kísérlete és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt folyt büntetőeljárásban a Vas Megyei Főügyészség a terhelt kiskorú gyermekei tekintetében a szülői felügyeleti jog megszüntetését indítványozta. Az ügyészi indítványt a Szombathelyi Törvényszék egyéb törvényes útra utasította. A büntetőügy másodfokú eljárásában a Győri Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet megváltoztatását indítványozta, az első fokon kiszabott öt év fegyházbüntetésnél súlyosabb szabadságvesztést, valamint a szülői felügyeleti jog megszüntetését kezdeményezte. A Győri Ítélőtábla az ügyészségi fellebbezésnek nem adott helyt, az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta. A jogerős ítélet után a Vas Megyei Főügyészség keresetet nyújtott be a Szombathelyi Járásbírósághoz a terhelt szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt. A Szombathelyi Járásbíróság a szülői felügyeletet megszüntette azzal, hogy gyermekeivel a férfi továbbra is jogosult volt a kapcsolattartásra. A férfit a fegyházbüntetésből 2019 szeptemberében a Szombathelyi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírója feltételes szabadságra bocsátotta. A végzéssel szemben a Vas Megyei Főügyészség fellebbezett és indítványozta, hogy másodfokon az elítélt feltételes szabadságra bocsátását mellőzzék. A Szombathelyi Törvényszék az ügyészi fellebbezésnek nem adott helyt, az elsőfokú bíróság határozatát helyben hagyta. Az eljáró ügyészi szervek az emberölés bűntettének kísérlete miatt a férfival szemben indult büntetőeljárásban a kiszabott szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést kértek, a szülői felügyeleti jog megszüntetését már a büntetőeljárásban is indítványozták, majd polgári pert indítottak a szülői felügyeleti jog megszüntetése érdekében, valamint a férfi feltételes szabadságra bocsátását is ellenezték.