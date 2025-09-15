Horváth László drogügyi kormánybiztos arról számolt be, hogy a szakértői vizsgálatok szerint a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja kristály nevű dizájnerdrogot fogyasztott.
A szökés, a nyomozás jogellenes befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt.
A kisfiú belehalt sérüléseibe.
A Pest Vármegyei Főügyészség előre kitervelten, aljas indokból, részben különös kegyetlenséggel, több ember és egyben védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt emelt vádat a férfi ellen.
Az egyelőre nem derült ki, hogy pontosan hány évet szabnának ki az elemi emberséggel köszönőviszonyban sem lévő bűncselekményért.
Ha bűnösnek találja őket a bíróság, akkor életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatnak rájuk.
Az állományilletékes parancsnokok öt rendőrrel szemben indítottak fegyelmi eljárásokat, amelyekben különböző mértékű – jelentős tárgyi súlyú – fenyítéseket szabtak ki.
Az asszony lefényképezte az élettelen gyereket, a testet egy szupermarket kassza szalagjára tette. Kiderült, már a magyar hatóságok is keresték.
Az anya kimerült, és úgy érezte, egyedül nem képes a gyereket felnevelni.
A gyilkosságot megrendelő pár körülbelül négyezer forintot fizetett az elkövetőknek.
Az ügyészség szerint nem büntethető a nő.
Az asszony azt mondja cellatársainak, hogy minden éjjel megölt kislányával álmodik.
A bíróság a letartóztatás helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.
A kormánypárti politikusok elviekben egyetértettek volna Szél Bernadett tervével, a gyakorlatban „alkotmányos aggályok” miatt elutasították.
A Legfőbb Ügyészség közleményben ismertette, miket tett meg az ügy érdekében.
Erről Hollik István kormányszóvivő beszélt. Természetesen hozzácsapta a Szeviép-ügyet is.
A kamara elnökének közleménye alapján nem sok mindenre lehet számítani.
A pszichológus véleményét a bíróság és az ügyészség sem vonhatta kétségbe, ezért is maradhatott meg a gyerekeket agyonverő apa láthatási joga.
Kozma arra is választ szeretne kapni, hogy szükséges lett volna-e szakemberek felügyelete a kapcsolattartásnál, illetve megtettek-e mindent a gyerekek jogainak és életének védelmében.
Péterfy-Novák Éva író nyílt levelére válaszolva közölte ezt Varga Judit.
Igaz, hogy korábban a feleségét is meg akarta ölni, de azt hitték, többet nem tesz ilyet.
Kishúguk fedezte fel az áldozatok holttestét, a tettes felkötötte magát.
Őrizetbe vették a fiatal nő és kétéves fia meggyilkolásáért tegnap előállított 40 éves férfit. Úgy tudni: a férfi beismerő vallomás tett, a rendőrök előterjesztést tettek a letartóztatására.
Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a korábbi tárgyalásán hamisan vádolta meg az általa megölt kisfiú édesapját - közölte a Fővárosi Főügyészség szerdán.
A Tatabányai Törvényszék fegyházban letöltendő tényleges életfogytiglanra ítélte azt a nőt, aki két éve húsvétkor egy tatai panzióban nyolc éves lányát elkábította, majd száznál több késszúrással megölte. A ítélet nem jogerős.
Előzetes letartóztatásba helyezte a Budakörnyéki Járásbíróság csütörtök délután azt a nőt, aki az alapos gyanú szerint vasárnap reggel ceglédi otthonában olyan súlyosan bántalmazta másfél éves kisfiát, hogy már nem lehetett megmenteni a gyermek életét - közölte a Pest Megyei Főügyészség szóvivője.
Megszólalt annak a ceglédi nőnek a férje, akit egyéves kisfia megölésével gyanúsítanak, és aki kedden beismerő vallomást is tett a rendőrségen. A férfi azt mondta, hogy felesége még sosem bántotta a gyereket, úgy fogalmazott: "összejöhettek a dolgok", a kicsi talán "hisztirohamot" kapott. A Híradó.hu információi szerint a nő - aki egyébként hét hónapos terhes - vallomásában azt mondta, idegességében ütötte meg a gyereket.
Őrizetbe vettek egy 31 éves ceglédi nőt, akit egyéves kisfia megölésével gyanúsítanak - közölte kedd reggel a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.