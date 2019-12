Öngyilkosságot követhetett el az őrét túszul ejtő fegyveres rab

Több rendbeli lopás miatt emelt vádat a kaposvári ügyészség egy 64 éves Kaposvár környéki asszony ellen, aki szórakozásból járt el mások értékeit eltulajdonítani.

Unalmában járt lopni a háziasszony A rendezett anyagi körülmények között élő vádlott magánéleti problémáira keresett gyógyírt: úgy gondolta, hogy a lopás-sorozattal visz izgalmat az életébe. Az első akcióra 2019 májusában került sor, ekkor egy nyaralóként használt családi ház ablakát törte be, majd onnan több mint félmillió forint értékben vitt el mindent, ami mozdítható a gyerekjátékoktól kezdve, a kézi szerszámokon és kisebb bútorokon keresztül, egészen a lakóautó-alkatrészig. Júniusban aztán gyakoribbak lettek a lopások, előbb az egyik ház bekerített udvaráról lopott el egy lábtörlőt, majd egy másik ingatlanról egyebek mellett kisebb kerámiákat vitt magával, míg végül a hónap végén egy háztól egy teljes kerti étkezőgarnitúrát tulajdonított el. Miután a rendőrök beazonosították a nőt, több lopott dolog is előkerült az otthonából, így a kár egy része megtérült, de több olyan holmi is akadt, melyeket a vádlott a bűncselekmény elkövetése után egyszerűen eldobott, mert nem volt rá szüksége. A bíróság a büntetlen előéletű, a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottat egy év, két esztendőre felfüggesztett börtönre ítélte, emellett 8 hónapra a járművezetéstől is eltiltotta, ugyanis az asszony szinte minden esetben autóval ment lopni.