Mégis átírják a Nemzeti alaptantervet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tisztázta: a mostani Nemzeti alaptanterv lesz az új Nemzeti alaptanterv.

Az ellenzék, illetve a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) „ellenzék által előretolt” elnökének politikai támadásaként értékelte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Gulyás Gergely kancelláriaminiszter csütörtöki bejelentésére érkezett reakciókat. A miniszter a Kormányinfón közölte: mégsem vezetik be jövőre a 2017 óta készülő új Nemzeti alaptantervet (Nat). A PDSZ és elnöke ezt elfogadhatatlannak nevezte , hiszen a jelenlegi, 2012-ben bevezetett korszerűtlen Nat kivezetéséről szakmai konszenzus van – s nem utolsósorban az új alaptanterv fejlesztésére már legalább 2,4 milliárd forintot elköltött a kormányzat. A PDSZ pénteken lemondásra szólította fel Kásler Miklós Emmi-minisztert, amire a szaktárca vasárnap úgy reagált: nem kell keseregni, mert a mostani, régi alaptanterv lesz az új alaptanterv is. Egészen pontosan azt írták: „lényeges koncepcionális változások” lesznek a Natban, a módosításokat a kormány a közelmúltban el is fogadta, 2020. szeptember elsején pedig életbe lépnek. Állítják: a Nat és a hozzá tartozó kerettantervek minden eddiginél modernebbek, korszerűbbek lesznek. Az Emmi szerint a Nat átalakítását széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés előzte meg, ám hogy pontosan kikkel egyeztettek az elmúlt több mint egy évben, azt nem lehet tudni. Az egyetlen új Nat-verzió, amit a közvélemény is megismerhetett, tavaly augusztusban jelent meg Csépe Valéria akadémikus-agykutató nevével fémjelezve. Ezt valóban lehetett véleményezni, de sok értelme nem volt, a kormány ugyanis gyorsan jelezte: a Csépe-féle Nat biztos, hogy nem fog életbe lépni. Majd felbérelték az antiszemita írókhoz vonzódó Takaró Mihály irodalomtörténészt, hogy tegye egy kicsit „hazafiasabbá” dokumentumot. A Nat sorsa azóta ismeretlen. Az Emmi viszont figyelmeztetett: mielőtt bárki „felelőtlenül” véleményt nyilvánít, várja meg, amíg felkerülnek a minisztérium honlapjára az új kerettantervek.