Az országos főrendőr megköszönte a kitartást, de nem teszi zsebre az állomány nevében írt választ

Máté Gábor igazgató marad. A főpolgármester a 168 órának adott interjút.



Karácsony Gergellyel, Budapest főpolgármesterével készített interjút a 168 óra . A beszélgetés legfajsúlyosabb részeiben a lap újságírója arra szeretett volna választ kapni, hogy vajon Karácsony Gergely lesz-e a jövőben az ellenzéki összefogás központi alakja, vezére, miniszterelnök-jelöltje, tulajdonképpen bármije. A kérdés többször, többféle formában is visszatér az interjú alatt, és ez olyan érzéseket hagy az olvasóban, mintha a kérdező nagyon szeretné, hogy Karácsony Gergely nyerje meg a 2022-es parlamenti választásokat - akár egyedül is. A főpolgármester azonban eltávolította magától ezt a szerepet, mint mondta:

"Nem gondolom, hogy az ellenzéknek egyszemélyi vezetőre lenne szüksége. Ha mégis ilyen igény kerekedik fölül, egyáltalán nem biztos, hogy nekem kellene az ellenzék élére állnom".

Az interjú végén pedig, amikor a zárókérdés annak kijelentő módú megállapítása, hogy Karácsony volt már miniszterelnök-jelölt, a főpolgármester úgy fogalmazott:

"Ebből nem következik, hogy újra leszek."

Miközben a 168 óra inkább az országos vállalások felé terelné Karácsony Gergelyt, a főpolgármester igyekszik a kaptafánál maradni: többször elismétli, hogy neki most Budapest a feladata, és ennek megfelelően a fővárossal kapcsolatos kérdésekre részletekbe menően válaszolt is. A néhány fővárosi cég vezetőjének eltávolítására és az új vezetők pályáztatására és kinevezésére szintén kitértek, a főpolgármester pedig itt is, ahogy kampánya során végig, a szakmai felkészültséget és az átláthatóságot hozta fel érvként.

Más városokkal való együttműködés

Karácsony elárulta, hogy Budapest is belép az ellenzéki vezetésű megyei jogú városok szövetségébe, aminek létrejöttében Botka László szegedi polgármester vitt fontos szerepet. Ebbe Karácsony bevonná a szintén ellenzéki vezetésű, de a megyei jogúaknál kisebb városokat is. "Kapcsolatban vagyunk az ellenzéki vezetésű városokkal, hetek óta egyeztetünk együttműködésünk szervezeti formájáról. Nyilván annak van értelme, hogy egy ilyen szövetség minden olyan várost vonjon be tagjai közé, amely egy ilyen együttműködésben otthon érzi magát. Nemcsak Budapestet vagy a megyei jogú városokat, hanem a náluk kisebb önkormányzatokat is. Sőt, azt gondolom, hogy ennek van értelme nemzetközi szinten is" - mondta. Az Európai Szabad Városok Szövetségéről, aminek létrejöttéről Budapest, Pozsony, Prága és Varsó főpolgármesterei állapodtak meg, úgy nyilatkozott: "Az EU-nak reagálnia kell arra, hogy egyes kormányok nyíltan szembemennek az európai értékekkel, az uniós forrásokat klientúraépítésre használják, a mégoly tétova kritikára is az Európai Unó elleni hangulatkeltéssel próbálnak felelni. Így az EU saját ellenfeleit finanszírozza, és saját barátairól leveszi a kezét, amikor a városok nem jutnak forrásokhoz. Ez ellen fogtunk össze; ahogy a nemzetközi sajtó írta: a »visegrádi lázadók«. Egészen találó…"

Kormány vs. Budapest

"Én a budapestiek érdekeinek képviselőjeként kiszámítható partner leszek. Szóvá fogom tenni, ha valami rossz a városnak, és partner leszek abban, ami jó. (...) Egyelőre én azt látom a kormányzaton, hogy bizonytalanok, miképpen kellene reagálniuk az október 13-i választás eredményére" - mondta Karácsony. Hozzátette:

Azt gondolom, hogy a Fidesz azért húzta be a kéziféket – amit néha egy kicsit kienged, és akkor korlátozó törvényeket fogad el –, mert fél..."

A kormány és a főváros közötti ügyeknek része a kultúrkampf is, a 168 óra rákérdezett, hogy inog-e Máté Gábor vezetői széke a Katona József Színházban. Karácsony erre azt felelte: "Nem. A Katona József Színház vezetése egy nagyon nehéz ügyben szerintem helyesen lépett. Ha megnézzük, hogy bárki más hogyan cselekedett, amikor hasonló botrány alakult ki saját színházában, akkor még dicséretet is érdemel a hozzáállása: vizsgálat volt, eljárási rendet alakítottak ki, óvták az áldozatot." Majd azt mondta: