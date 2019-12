A legkülönfélébb vértanúk

Ha végignézzük a következő hetek programját, a dzsessz és a kortárs zene mellett szép számmal találhatunk a szó zenetörténeti értelmében vett klasszikus esteket is.

2013. március 23-án nyílt meg a Mátyás utcában a Budapest Music Center. Alapítója és igazgatója, Gőz László 1996-ban egy kis irodában kezdte azt a munkát, ami akkor még egy zenei információs központ működtetése volt. Gőz László harsonás, a magyar zenei élet ismert figurája, alapítótagja volt a népszerű 180-as csoportnak, de nem csak klasszikus, hanem populáris zenei projektekben is részt vett, játszott az LGT-vel és a Jazz+Az zenekarában is. Miután 1998-ban létrehozta a BMC Records lemezkiadót, producere lett több tucat magyar klasszikus, kortárs és dzsessz lemeznek, kiadványaik száma ma már 300 körüli. A lemezkiadás egyenes következménye lett a koncertszervezés, az ingyenes információgyűjtés és szolgáltatás pedig magával hozta a könyvtár kialakítását. Az internetes adatbázisban jelenleg 3000 művész és 19 ezer zenemű adatai érhetők el, a könyvtárban 90 ezer kotta, CD, könyv és hanglemez található. Az intézmény jórészt közhasznú, nonprofit tevékenységként működik, amit a rendezvényszervezés és a lemezkiadás hasznából fedeztek, bár ez utóbbi anyagi jelentősége nyilvánvalóan egyre kisebbé vált az elmúlt években. Emellett jelentős állami támogatást is kapnak. A szerteágazó és egyre terebélyesedő tevékenységek idővel szükségessé tették egy komoly működési tér megteremtését a régi ferencvárosi épület megvásárlása, és új funkcióinak megfelelő átalakítása 2006-ban kezdődött, a tervezésben Gőz Dorottya, a zenész lánya is részt vett. Hat éve tehát a központ minden szempontból megfelelő modern épületben működik, évi hétszáz rendezvényének felét a kortárs és dzsessz zenei hangversenyek, zenei ismeretterjesztő előadások, közönségtalálkozók, kurzusok és továbbképzések teszik ki, de más jellegű rendezvények is helyet kapnak itt. Ezeknek fő helyszíne az impozáns háromszáz férőhelyes hangversenyterem, de itt kapott helyet az Opus Jazz Cub, amely egyben étterem is, és persze nem hiányozhatnak a hangfelvételi stúdiók sem. Aki azonban azt gondolná, a Mátyás utcai intézmény kevesek szórakozását szolgáló elefántcsonttorony, ahol csak vájtfülűeket érdeklő programok követik egymást, nagyon téved. Ha végignézzük a következő hetek programját, a dzsessz és a kortárs zene mellett szép számmal találhatunk a szó zenetörténeti értelmében vett klasszikus esteket is. Lesz Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál, de gospelest is, három koncerten lép fel a Szent Efrém Férfikar, amelyeken Weimarhoz köthető zeneszerzők műveiből válogatnak, a Budapesti Vonósok pedig Purcellt, Schubertet viszik el a hangversenyterembe.