A volt miniszterelnököt és társait 62 évvel ezelőtt végezték ki.
Ki gondolta volna, hogy a Tanácsköztársaság századik évfordulóján újabb szobordöntésnek leszünk tanúi, és ezen a tanulságos sorsú téren a Horthy-korszak újrafaragott totemoszlopát kell majd bámulnunk?
A Vértanúk terén felavatták a „vörösterror áldozataira” emlékező szobrot. A nézelődök körében nem aratott osztatlan tetszést a látvány.
Láthatóvá vált a Jászai Mari téren a mártír miniszterelnök emlékműve.
Varga Tamás szobrász úgy gondolja, hogy jobb lesz, ha alkotását, Nagy Imre emlékművét hivatalos ceremónia nélkül állítják fel új helyén, a Jászai Mari téren.
A sematikus gondolkodásba nem fér bele, hogy voltak esetleg másfajta kommunisták is.
Úgy tűnik, kezdődik a tér átépítése, ezzel együtt pedig a Nemzeti Vértanúk Emlékművének rekonstrukciója.
Azért vállalom ezt, hogy szobrom, a Nagy Imre-emlékmű, nívós budapesti helyszínen maradhasson – indokolta lapunknak Varga Tamás, miért fogadta el, hogy alkotását a Jászai Mari téri állítsák fel.
Az alkotó feltételes hozzájárulását adta az új helyszínhez.
A Steindl Imre Program vezetője szerint utólag mindenki elégedett lesz . Hogy Nagy Imre szobra a jövőben a Jászai téri gyorséttermet fogja-e nézni, annak alkotója, Varga Tamás szobrász dönthet.
Nagy Imre emlékművének újbóli felállítása közel 50 millió forintba kerül. Az alkotó, Varga Tamás is tiltakozott a szobor eltávolítása ellen.
Egyéb eszközöm nem lévén magam tiltakoztam, érveltem a szobrom helyén maradásáért – nyilatkozta Varga Tamás, a Vértanúk teréről eltávolított Nagy Imre-emlékmű alkotója.
Az éj leple alatt eltávolították Nagy Imre szobrát a Vértanúk teréről. A lapunknak nyilatkozó történészek ellentétes álláspontot képviselnek az ügyben.
Az elemeket egy nyerges vontatóra pakolták. A Jászai Mari térre kerül a mártír miniszterelnök szobra.
A Jászai Mari térre kerül a mártír miniszterelnök szobra, helyére a vörösterror áldozatainak emlékmű-másolatát állítják.
Megszületett a döntés, a mártír miniszterelnök emlékműve elkerül a Vértanúk teréről. A kormány begyógyítja a „kommunista szoborrombolás okozta sebeket”.
Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről – derül ki abból a válaszból, amit a házelnök küldött a Népszavának.
Nyilatkozatában azt hangsúlyozza a Nagy Imre Társaság, a szobor éppen a Vértanúk terén van megfelelő helyen, ugyanis így a demokráciához vezető utat szimbolizálja. Helyére ráadásul egy primitív, művészileg értéktelen, ám történelemhamisító szobrot szánnak, ami még a társaság kormánypárti tagjainak is csalódást okozna.
Magyarország miniszterelnöke ne engedje, hogy Nagy Imre szobrához hozzányúljanak, ne engedje, hogy a mártír alakját térrendezésre hivatkozva eltávolítsák!