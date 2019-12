Sürgető feladat a panelházak hőszigetelése

Eddig csupán a házgyári lakások felét hőszigetelték, a jövő évtől viszont egy új előírás nyomán akár a duplájára is nőhet az energetikai korszerűsítés költsége.

A panelházak jelentős dilemmák hordozói: a tartószerkezeteik akár 80-100 esztendeig is ellenállnak az időjárás viszontagságainak, viszont a többi szerkezet és a hőszigetelés csak néhány évtizedig szavatos. Szerencsére megfelelő karbantartással és felújítással utóbbiak élettartama is meghosszabbítható. Az épület szerkezetét érintő első gondok általában 15-20 esztendő múlva jelentkeznek, mégpedig a tetőszerkezetben. Ennek oka rendkívül egyszerű: mivel a meleg levegő felfelé száll, így a tetőn keresztül a keletkezett fűtési energia 25 százaléka eltávozik, még az olyan házakban is, ahol jól záródó, modern nyílászáró szerkezetek vannak. A tetőszerkezet utólagos szigetelése közvetlenül befolyásolja a lakók mindennapi életét, különösen a legfelső szinten, viszont néhány hét alatt elvégezhető. (Most van terjedőben nálunk is egy új technológia, amely fújható üveggyapotot alkalmaz, azzal az ígéretek szerint egyetlen nap alatt be is fejezhető a művelet.) A megfelelő hőszigetelés elvégzése egyre sürgetőbb, ugyanis hamarosan duplájára nőhet az energiahatékonysági felújítási költsége annak a mintegy 590 ezer, még nem szigetelt panelháznak az esetében, amelyek nem lépnek időben. Szinte biztosan lehet állítani, hogy meghatározó többségük – a kényszerítő okok ellenére – nem lesz képes arra, hogy 2020. december 31-e után a „közel nulla energiaigény” feltételeinek teljesítésével elvégezze az energetikai célú felújítást.

Magyarországon a statisztikai adatok szerint mintegy 798 ezer úgynevezett ipari technológiával készült lakás van. Ezeknek napjainkig hozzávetőleg a harmadát, 250-300 ezret újítottak fel, azonban az energiahatékonyság szempontjából kulcsfontosságú homlokzati szigetelést csak a felüknél végeztek. A panelfelújítási program legnagyobb hányada, 50 százaléka Budapesten valósult meg. A tempó felgyorsításának számos akadály szab határt: az építőipar kapacitása, a rendelkezésre álló források szűkössége, a szigetelőanyagok folyamatos drágulása. Egy panelház teljes homlokzati szigetelése – az anyagköltségekkel és a munkadíjakkal együtt – nagyságrendileg négyzetméterenként 30 ezer forintba kerül, ez az összeg az új szabályozás nyomán közel a duplájára is nőhet. A költségnövekedés fő oka, hogy az eddigi átlagos 15-16 centiméter helyett 25-30 cm vastagságú szigetelést kell majd használni ahhoz, hogy az épület a szigorúbb hőátbocsátási értéknek is megfeleljen. Ugyanakkor az is tény, hogy a panelprogramban részt vevő lakóházaknál a szigetelést követően a fűtési költségek átlagosan 30 százalékkal csökkentek a falszigetelés nyomán. Ha az ingatlanban a nyílászárókat is korszerűsítették, akkor a fűtési díjak meg is feleződhettek, de volt példa idehaza ennél nagyobb mértékű megtakarításra is. A teljes energetikai rekonstrukció nem csak a homlokzatra terjed ki, hanem a tetőre, a pincére és a lakások födémére is . Azonban, amint ezt Aszódy Tamástól, a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatójától megtudtuk, kényszerhelyzetben gyakran csak az úgynevezett végfalak kapnak borítást, bár kétségtelenül itt a legnagyobb az épületek hővesztesége. Érdemes emlékeztetni rá, hogy a társasházi tulajdonosok részéről a jelenlévők fele plusz egy szavazat elég a beruházás elindításához, azonban a legtöbb társasházi közösség szükségesnek érzi a tulajdonok kétharmadának a hozzájárulását.

A visszabontás buktatói Jó két esztendeje Lázár János (Fidesz) akkori kancelláriaminiszter elmondta, hogy az 5-8-10 emeletes házakban élőknek komoly életminőségbeli romlást okoznak az utóbbi évek forró nyarai. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a magasházakban élők problémáira nincs jó műszaki megoldás, mert az épületek elérték a 30-40 éves műszaki életciklusukat, ezért szerinte a tízemeletes házakat vissza kellene bontani. Sőt a mézesmadzagot is elhúzta a panelházakban lakók előtt, ugyanis felajánlotta, hogy állami támogatást nyújtanak azoknak, akik a panelépületből kertes házba költöznek. Akkor Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke nem lelkesedett a miniszter ötletéért, mondván: az összes lakó kiköltöztetése nélkül nem lehet biztonságosan visszabontani a tízemeletes panelházak felső öt emeletét. A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy részben olyan épületekről beszélünk, amelyeket az állam már felújíttatott. -Nem az élettartamukkal, hanem a hőszigetelésükkel és az energiafelhasználásukkal volt probléma, energiafalók voltak - mondta Koji László. Az ÉVOSZ azt javasolta, hogy inkább a meglévő lakások felújítására kellene kedvezményt adni a lakosságnak, akár a forgalmiadó-visszatérítési lehetőséget is be lehetne bevezetni. Máig egyetlen épületnél történt meg a visszabontás, de a tetemes költségek miatt aligha lesz hamarosan folytatása. A panelházak tömeges és részleges visszabontását – a hiányzó igény mellett – egyelőre az építőipari kapacitások szűkössége is gátolja. Emellett gondot jelent a visszabontott elemek elhelyezése is. A forrásínségen (nem a visszabontás, hanem inkább a szigetelés érdekében) segíthet, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2019. decemberében bejelentette: a "zöldhitelt" nyújtó bankoknak tőkekövetelmény-kedvezményt ad abban az esetben, ha ha olyanoknak nyújtanak kölcsönt, akik ingatlant felújítani szándékozóknak. A hitelt igénybevevők kamatkedvezményre számíthatnak.