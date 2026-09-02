Inkább nem vágnak bele felújításba a magyarok, várnak az ígért támogatásokra

Bár az erős forint fékezte a zömében importból származó építőanyagok idén várt jelentős drágulását, vevőből továbbra is kevés van. A lakosság az ígért felújítási pályázatokra vár, a fejlesztők pedig olcsóbb hitelekre. Közben a Bayer Construct csődeljárása a finanszírozási bizonytalanságot is erősíti az ágazatban.