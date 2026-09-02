Bár az erős forint fékezte a zömében importból származó építőanyagok idén várt jelentős drágulását, vevőből továbbra is kevés van. A lakosság az ígért felújítási pályázatokra vár, a fejlesztők pedig olcsóbb hitelekre. Közben a Bayer Construct csődeljárása a finanszírozási bizonytalanságot is erősíti az ágazatban.
Megsokasodtak az ablakcserére, szigetelésre, napelem-telepítésre vonatkozó tervek.
Eddig csupán a házgyári lakások felét hőszigetelték, a jövő évtől viszont egy új előírás nyomán akár a duplájára is nőhet az energetikai korszerűsítés költsége.
Mintegy 376 millió forintért szigetelheti le a Terrorelhárítási Központ (TEK) Zách utcai központjának területén található épületeket a Kalotherm Zrt. - írta a Közbeszerzési Értesítő alapján az Átlátszó.
Egy valós körülmények között végzett energiahatékonysági összehasonlító program mérési eredményei szerint a szigetelés 46 százalékkal csökkentette egy családi ház fűtésszámláját - közölte a Knauf Insulation Hungary Kft. a novemberben lezárt programot értékelve.