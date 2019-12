Mi alszunk, ő dolgozik

Azt állította Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (egy orosz televíziónak), hogy az Európai Unió Oroszország elleni szankciói eddig 2,5 billió forintnak megfelelő kárt okoztak Magyarországnak. Mint mondta, Oroszország a szankciók bevezetése előtt a második legfontosabb kereskedelmi partnerünk volt, és számtalan exportlehetőségtől estünk el.

Ezzel szemben a tény az, hogy ha volt is kárunk, az messze nem 2,5 billió forint. A szankciók bevezetése után évente nagyjából 200 milliárd forinttal lett kisebb az Oroszországba irányuló magyar export, ami azonban összesítve is csak a fele a 2500 milliárdnak, ám az oroszoknak szánt árut közben sikerült máshol eladni, mert a magyar kivitel lendületesen nőtt 2014 óta is. Ráadásul Oroszország nem volt a második legnagyobb partnerünk, csupán a tizenegyedik a sorban: még Romániába és Szlovákiába is kétszer annyit exportáltunk, mint oda. Új szemüveget a miniszternek!

Azt állította Németh Szilárd honvédelmi államtitkár (sajtótájékoztatóján), hogy nagymértékben növelik a védelmi költségvetést, ami lehetővé teszi, hogy a Magyar Honvédség a térség legerősebb és legütőképesebb haderejévé váljon.

Ezzel szemben a tény az, hogy a GDP-hez viszonyítva a térség szinte minden országa többet költ a honvédelemre, mint mi, egyedül a csehek és a szlovének maradnak el tőlünk. De hát régóta tudjuk (egy másik, volt honvédelmi államtitkártól), hogy „a magyar katona egy szál szuronnyal többet ér, mint egy amerikai katona ötezer rakétával”.

Azt állította Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (szokásos sajtótájékoztatóján a Biodóm befejezéséhez hiányzó mintegy 20 milliárd forinttal kapcsolatban), hogy nem tudja értelmezni a Biodóm körül kialakult helyzetet, mert ez egy fővárosi, nem pedig állami beruházás. Ezért „várjuk, hogy meghívjanak minket a megnyitóra, és megköszönjék a kormány támogatását”.

Ezzel szemben a tény az, hogy ez ugyan a főváros tulajdonában lévő Állatkert projektje, de a kormány határozott róla, és az első perctől kezdve az utolsó fillérig kormányzati pénzből finanszírozta. Mivel azonban az utolsó fillér is kevés volt a befejezéshez, és korábban Tarlós Budapestjének sem volt hozzá egyetlen forintja sem, segítek a miniszternek értelmezni a helyzetet: ha már elkezdte a kormány, fejezze is be. Köszönjük.

Azt állította Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője (sajtótájékoztatóján), hogy a négy visegrádi ország fővárosainak főpolgármestere által aláírt megállapodás nem más, mint liberális, baloldali politikusok bevándorlási szövetsége. „Soros elsőszámú brüsszeli embere, Frans Timmermans azért ígér uniós pénzeket Karácsonyéknak, hogy Budapest és a többi közép-európai főváros fogadjon be bevándorlókat.”

Ezzel szemben a tény az, hogy egyik főváros sem tud befogadni semmilyen bevándorlót, erre sem joga, sem lehetősége nincsen. Viszont azért szeretnének közvetlenül pályázni uniós támogatásokra, mert kormányaik büntetni akarják az ellenzéki vezetésű városokat, és a brüsszeli pénzt máshová irányítanák. Mert Budapest nem magyar, Prága meg nem cseh.