Esküvői menet a lebukásba

Újabb és újabb kínos részletek kerülnek napvilágra a máltai oknyomozó újságírónő meggyilkolásáról és a hátterében húzódó korrupciós ügyekről.

Három máltai férfi titokban együtt utazott egy olaszországi esküvőre 2015-ben. A parányi szigetország elitjének tagjai voltak: Jospeh Muscat miniszterelnök, Keith Schembri, a kabinetfőnöke és Yorgen Fenech dúsgazdag vállalkozó, zsíros állami megrendelések kedvezményezettje. Előkelő firenzei hotelben szálltak meg, állítólag a vőlegény költségére. Alig öt év elteltével elfordult tőlük a szerencse: Fenech gyilkossági ügy gyanúsítottja, Schembri is azzá válhat, Muscat végnapjait tölti kormányfőként. Elmúlt a barátság is, most egymásra mutogatnak. A közös itáliai kiruccanás, amelyről a Lovinmalta hírportál írt vasárnap, két okból is kellemetlen a triónak. Egy: igazolni látszik, hogy szoros kapcsolat volt hármójuk között. Kettő: a vőlegény személye miatt. Az iráni származású Ali Sadr Hasheminejad a Pilatus Bank vezére volt. A máltai székhelyű pénzintézet belekeveredett a Panama-iratok néven elhíresült pénzügyi botrányba, tavaly be is záratta az Európai Központi Bank. A bankárt, aki papíron Saint Kitts és Nevis karibi törpeállam polgára, őrizetbe vették az Egyesült Államokban; pénzmosással, embargósértéssel és más gazdasági bűncselekményekkel vádolják. A korrupció leleplezése vezetett Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságírónő meggyilkolásához 2017 októberében. A múlt héten derült ki, mit rejtett az a műanyag doboz, amelyet krimibe illő körülmények között foglaltak le a koronatanúnál. Melvin Theuma tudott közelgő őrizetbe vételéről, el akarta tüntetni a bizonyítékokat, végül mégis inkább alkut kötött a hatóságokkal. A csomagból mobiltelefonok, egy SIM-kártya és egy pendrive, továbbá papírok kerültek elő. És egy fotó, amely a Castille vallettai kormányépületében, Schembri társaságában örökíti meg az illegális szerencsejátékokkal, uzsorakölcsönnel is foglalkozó taxist. Theuma „feltáró jelleggel” azt vallotta, ő közvetített a felbujtó Fenech és a robbantók között. Elmondása szerint 4-500 ezer euró (130-165 millió forint) ütötte a bérgyilkosok markát. Theuma a merénylet után, a befolyásos kabinetfőnök közbenjárására kamu állást kapott. A családügyi tárca alá tartozó egyik állami cégnél alkalmazták sofőrként, de dolgoznia nem kellett a fizetésért. A kisstílű bűnöző megpróbált felkészülni arra az esetre is, ha el akarnák tenni láb alól – erről kézzel írt levele tanúskodik, amelyet a gyanúsított Fenech házában találtak. A kaszinókirály a felbujtás gyanúját gyerekkori barátja, Schembri felé terelné, akit egyszer már őrizetbe vettek. A bukott politikus kihallgatásán tagadta, hogy köze lett volna a gyilkossághoz, erre gyorsan szabadon is engedték. A milliomos ügyvédei a bíróságon bepanaszolták a nyomozók „amatőrségét”. A rendőrség elismerte, nem foglalták le bizonyítékokként a volt kabinetfőnök mobilját, mert Schembri azt mondta, hogy „elvesztette”. Szerepét azonban, úgymond, tovább vizsgálják a bűnügyben. Schembri üstökösszerű politikai karrierje a továbbiaktól függetlenül véget ért. Kilépett a kormányzó Munkáspártból, amelyet három egymást követő választáson segített sikerre. Közben a közösségi médiában mém lett egy régebben készült, nem túl előnyös fotója, amelyet annak idején tömör kommentárral töltött fel egy ismerőse: „The Mastermind”. Az angol kifejezés ugyanis nemcsak mesteri elmét jelent, hanem az személyt is, aki a háttérből irányít – pillanatnyi helyzetében beillik baljós előjelnek. Muscat miniszterelnök bejelentette lemondási szándékát, de hivatalban maradna legalább január 12-ig, amikor pártja eldönti, ki lesz az utódja. Az ellenzék azonnali menesztését követeli, George Vella köztársasági elnök azonban közölte, nincs alkotmányos jogköre elmozdítani a kormányfőt, amíg a parlamenti többség mögötte áll. Pénteken az Európai Parlament határozatban szólította fel a miniszterelnököt, ne késlekedjen tovább a távozással, ne akadályozza az igazságszolgáltatást. A 45 éves Muscat vonakodása arra utal, lehet félnivalója, milyen fordulatot tartogat a nyomozás, amikor többé nincs rá befolyása.