Megbírságolta a jegybank a K&H-t

Miközben a felmérések szerint egyre többet költ a magyar karácsonykor, továbbra is sokak kerülnek hitelcsapdába és nagy a kereslet a használt könyvekre, játékokra.

– Ebből a játékból hiányzik a figurák fele!

– Akkor odaadom fél áron! A kaposvári vásár használt cikkes részén egy hetvenes évekbeli Ne nevess korán! társasjátékról alkudozott az eladó és a reménybeli vevő, de a hatszáz forintra taksált retrójáték végül maradt a pulton. Az érdeklődő inkább tovább kutatott – tehette, hiszen az aranyvasárnapi bolhapiacon a szokottnál is nagyobb volt a kínálat.

– Harmad-negyedáron kapok meg olyan könyveket, amiket a boltban négy-ötezer forintért árulnak – magyarázta Ipolyi Tamásné, miközben bőszen rakosgatta-forgatta a mesekönyveket. – Az unokám kilenc éves, a karácsonyfa alá keresek neki valami olvasnivalót. Ha áruházban vennék, kettőt tudnék neki adni, így akár hatot-hetet is. A normál vásár részen a játékos standok előtt alakult ki tumultus, s a mesecsatornák reklámjaiból ismert figurák és játékok távol-keleti másolt verziói fogytak komoly ütemben, illetve nagyobbacska gyerekek próbálgattak unott arccal cipőket, kabátokat, feliratos-kapucnis pulóvereket.

– Kap játékot is, az lesz a meglepetés, de hasznos dolgokra is szükség van, ha már egyszer ennyi pénzt költ az ember karácsonykor – mondta Gellér Péterné, miközben farmernadrágokat próbált tizenkét éves fia derekához. – Három fiúnk van, és sajnos nem tudunk nekik a plázában vásárolni.

– Ott is ugyanezt kapja, csak drágábban – legyintett az árus, majd felénk fordult: – A karácsony előtti hetek mindig erősek, de az elmúlt években sokkal többen jönnek ki. És már nem csak a láthatóan szegényebbek, sok jobban öltözött szülőt is látni, mert rájöttek, arra a fél évre, míg kinövi a gyerek az új ruhát, nem feltétlenül kell a legmárkásabb termék. A címkét kivéve nincs is különbség. Ennek ellenére, sokan mégis az ismert logós ruhákra, s pláne elektronikai cikkekre esküdtek. A bevásárlóközpont és a pláza környékén olybá tűnt, mintha egész Somogy erre a szűk négyzetkilométerre gyűlt volna össze. Parkolót találni lottóötössel ért fel. A tumultus bent sem kisebb, főként az elektronikai berendezéseket kínáló üzletekben: mintha mindenki csak tévére, mikrosütőre, mobilra, játékkonzolra, kávéfőzőre, hajszárítóra vágyna.

– Rengeteg a hitelre vásároló – mondta egy elektronikai bolti eladó. – Főleg, hogy most nulla százalékos kamatra lehet elvinni sok mindent, azaz igazából húsz hónap alatt kell kifizetni az ajándékot. Emiatt néhányan túlzásba is esnek, hiszen a részlet harminc-ötvenezer forint árkülönbségnél csak két-két és félezer forinttal nő, ami ilyenkor semminek tűnik. Így lesz aztán a 125 centis képátmérőből 150. - Playstationt kértek a gyerekek, de amikor meghallottam, hogy százezer forint, nemet mondtam – mesélte Kerekes Balázs, de aztán a bevásárlókocsiban díszelgő dobozra bökve gyorsan pontosított: – Legalábbis először nemet mondtam. Végül beadtam a derekam, megvesszük részletre és mást nem kapnak. Amúgy olyan 25-30 ezerért vettünk volna nekik ajándékot, ha így nézem, legalább nem feszítjük be magunkat az év végére.

Viszik mint a szaloncukrot Karácsonykor csak a két "alapkellék", a fenyő és a szaloncukor értékesítése is óriási üzletet jelent. Az országban évente – de jobbára decemberben – 2-2,2 millió vágott fenyőt, mintegy tízezer cserepes fenyőt és 200 ezer műfenyőt értékesítenek, amelynek becsült értéke összesen 10-12 milliárd forintot tesz ki. Szaloncukorból mintegy 3500 tonna fogyhat az idén, a forgalom értéke pedig 6,5 milliárd forint lehet. A háztartások általában egy kilogramm szaloncukrot vesznek, kétharmaduk a zselést választja.

Százmilliárddal több ment el ajándékra

Tovább nő a boltok, webshopok év végi forgalma, a vásárlók nagyobb kedvvel költenek mint tavaly – derül ki a KSH statisztikáiból. A múlt novemberben és decemberben összesen 729 milliárd forintot költöttek el a vásárlók a hagyományos boltokban, a webáruházakban pedig 136 milliárdot. Az idén előbbiekben várhatóan 780 milliárdot, utóbbiakban 185 milliárdot hagynak majd ott a vevők. (A webshopokban általában a november az erősebb a hónap a Black Friday miatt, a hagyományos boltokban a decemberben a legforgalmasabb.) Nem csak a statisztikusok, hanem maguk a vásárlók is minden idők leggazdagabb karácsonyára készülnek. A GKI Digital és az Árukereső.hu ugyan csak az internetezőket kérdezte meg, válaszaikból azonban szintén erősödő vásárlási kedv rajzolódik ki: már több mint 48 ezer forintot szánnak karácsonyi ajándékokra, és átlagosan 8 rokont, ismerőst szeretnének megajándékozni. Ez az összeg majdnem a duplája a négy évvel ezelőtti keretnek, de tavalyhoz képest is 7 ezer forinttal több juthat az idén ajándékokra. A felmérésből az is kiderül, hogy az ajándékok beszerzésének terepe egyre inkább az internet. A netezők 80 százaléka rendel magyar webáruházból, 18 százalékuk a külföldi webshopokból is vásárolna. De még aki nem online kereskedőktől vásárol, az is egyre gyakrabban hívja segítségül az internetes ár-összehasonlító oldalakat: ezek gyorsan kilistázzák a legjobb ajánlatokat, amelyek mellett a korábbi vásárlók visszajelzései is elolvashatók az adott termékről és boltról. Akik ezután mégsem a netről rendelnek, azoknak több mint fele a plázákban szerzi be az ajándékot, hagyományos boltban, szaküzletben harmaduk veszi meg a fa alá szánt dolgokat. Külföldről egyébként a férfiak rendelnek előszeretettel, a nők, a fiatalok és a nyugdíjasok viszont a plázákat részesítik előnyben. Minden ötödik megkérdezett már októberben elkezdi a karácsonyi ajándékok beszerzését, de a legtöbben inkább megvárják a nagyobb év végi akciókat. Az utolsó pillanatra hagyott vásárlás leginkább a férfiakra és a Z-generációra jellemző. Ők már nem is a netről rendelnek ilyenkor – hiszen a karácsony előtti napokban rendelt csomagok már nem biztos, hogy időben célba érnek, ezt a webáruházak többsége korrekten jelzi is -, hanem a plázákba vetik be magukat ötletek után kutatva. Hogy mit tesznek a fa alá a vásárlók, abban még mindig meghatározó az ár, de a kiválasztás során egyre fontosabb szempont az ár-érték arány is. A legnépszerűbb termékek viszont továbbra is a ruházati cikkek, a szépségápolási termékek, kozmetikumok, valamint a játékok, a férfiak esetében pedig dobogós helyen állnak a számítástechnikai cikkek és mobiltelefonok is. A magyaroknak egyébként rendkívül fontos az ünnepi ajándékozás: az OTP Bank felmérése szerint csaknem kétharmaduk akkor sem mondana le a karácsonyi ajándékok megvásárlásáról, ha nem várt anyagi problémával szembesülne. Ennél fontosabb már csak a mobiltelefon-, valamint a TV- és internetelőfizetés, amelyet több mint háromnegyedük anyagi problémák esetén sem engedne el. - V.A.D