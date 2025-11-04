Lemészárolták a forintot

A forint értéke napról napra lejjebb csúszik a vezető külföldi devizákkal szemben, péntek délután egy ideig az euró 314, az amerikai dollár 232, a svájci frank, pedig 256 forintot ér, majd bekövetkezett egy csekély korrekció, de a 2012 elejei árfolyamcsúcsok ismét megdőltek.