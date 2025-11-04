Ez a GDP 2-3 százaléka.
A plusz 200 ezer forint ugyanis csak azoknál a kártyatulajdonosoknál jöhet szóba, akik már megkapták, vagy az év végéig jó eséllyel megkapják az éves maximumot jelentő 450 ezer forintos juttatást.
A jogszabálysértő állapot több esetben is huzamosan állt fenn a jegybank közleménye szerint.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 20 millió forintra bírságolta a Kereskedelmi és Hitelbankot (K&H Bank), mert a pénzintézet a kis- és középvállalkozói (kkv) számlacsomagok esetében egyoldalúan módosította a már meglévő szerződéseinél, jövő év január 1-jétől a hitelintézet bankautomatáiból (ATM) történő kedvezményes kártyás készpénzfelvételek könyvelési díját - közölte az MNB szerdán.
Kulcsár Attila, a másfél évtizeddel ezelőtti brókerbotrány elsőrendű vádlottja azt mondta a Fővárosi Törvényszéken kedden, hogy az ügyfelek pénzét mosták a K and H Bank brókercégénél, de a vádban szereplő piramisjátékszerű sikkasztássorozat nem történt meg.
Technikai probléma miatt nem elérhetőek a K&H Bank weboldalának egyes funkciói szerdán délután 16 óráig - közölte a bank a honlapján.
Március 26-ra halasztotta a határozat kihirdetését a K&H Bank Zrt. magyar állam ellen indított forinthitel-szerződésekkel kapcsolatos perében a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla csütörtökön.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (K&H) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a K&H MIX megtakarítás terméke népszerűsítésekor, a jogsértés elkövetéséért 80 millió forint bírságot szabott ki a hatóság.
Szeptember 9-re halasztotta az elsőfokú ítélet kihirdetését a K&H Bank kontra magyar állam devizahiteles perben a Fővárosi Törvényszék hétfőn.
A forint értéke napról napra lejjebb csúszik a vezető külföldi devizákkal szemben, péntek délután egy ideig az euró 314, az amerikai dollár 232, a svájci frank, pedig 256 forintot ér, majd bekövetkezett egy csekély korrekció, de a 2012 elejei árfolyamcsúcsok ismét megdőltek.
Nem helytálló a Handelsblatt című üzleti napilap információja a magyarországi K&H Bank és belga anyabankja, a KBC magyarországi kivonulásáról - közölte a K&H Csoport a lap cikkére reagálva.