Hány iszlám fantasyről tudtunk korábban? – Velkei Zoltán a kortárs fantasztikumról

A science fiction és a fantasy könyvek szerzői sem kizárólag középkorú, heteroszexuális fehér férfiak ma már, hanem nők, feketék, ázsiaiak, leszbikusok, transzneműek – és ez a szereplők szintjén is megjelenik. Az identitáspolitika mellett a menekültkérdés igen, a klímaváltozás alig jelenik meg a művekben. A sci-fi és a fantasy eladott példányszámokban érzékelhető erőviszonya is megváltozott. Trendekről, kísérletekről, a kínaiak előretörésről és a jövőről beszélgettünk Velkei Zoltánnal, az Agave Könyvek kiadóvezetőjével.

– A science fiction terén mi számított a tavalyi év nagy durranásának? – 2019 csendesebb év volt, és mivel most évtizedet is zártunk, a szakmában és az újságokban is inkább tíz év viszonylatában ítélték meg a tavalyi termést: nem volt igazán nagy bestseller sem az Egyesült Államokban, sem Magyarországon. Bár ha végletekig tágítanám a kört, akkor természetesen a kanadai írónő, Margaret Atwood új könyve, A szolgálólány meséjének a folytatása, a Testamentumok annak számítana, ám ezt nem sci-fiként árulják a boltokban. Itthon Neil Gaiman és Terry Pratchett Elveszett próféciák című regénye fogyott nagyon jól, amihez a regény adaptációja, az Amazon Prime Videón vetített sorozat sikere minden bizonnyal hozzájárult. És ahogy Amerikában is a meghatározó lapok év végi toplistáján az élbolyban végzett az új Ted Chiang-novelláskötet, a Kilégzés és más novellák, úgy nálunk is kiemelkedő eladást produkált. – Furcsa ezt hallani, miközben a mozikban hasítanak akár a Star Wars, akár a Marvel-moziuniverzum szuperhősös filmjei. Ezek szerint a filmsikerek nem konvertálhatók egyenesen műfajazonos könyvsikerré? – Nincs közös halmaz az említett filmek és ­az olvasók között. Ráadásul ezek inkább fran­­­chise-ok, brandek, a Marvel-sorozat ráadásul a képregényrajongókat célozza meg. Egy szuperhősös mozi után az emberek nem kezdenek el sci-fiket olvasni, hanem a következő szuperhősös filmet nézik meg. Lehet ugyan, hogy a Ted Chiang-novellából készült Érkezés című film hatására elolvassák a kötetet, de aztán nem feltétlenül érdeklődnek további sci-fi művek iránt. – És mi a helyzet a fantasy irodalommal? – Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, az erőviszonyok, az eladási példányszámok megcserélődtek a sci-fi és a fantasy könyvek között, az utóbbiak javára. A fantasy irodalomban egy nagyon jól író, fiatal szerzőgeneráció jelent meg, akik a már ismert, bejáratott toposzok mellett újszerű megoldásokkal kísérleteznek. Sok esetben az adott szerző származása, identitása kifejeződéseként. A nemrég magyarul is kiadott Mákháború című regényt egy 23 éves kínai lány, R. F. Kuang írta, és mélyebb rétegeiben a műfaj népszerű toposzai mellett olyan komoly témákkal foglalkozik, mint például Kína történelmi traumái. Amikor ősszel bejelentettük, hogy ő lesz az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a vendégünk, a fotóját látva sokan meglepődtek rajta: a maszkulin, erős prózája alapján nem is gondolták, hogy a szerző egy ennyire fiatal nő. De mondhatnám példának S. A. Chakrabortyt is, aki a dzsinneket és az arab mondavilág többi varázslatos lényét megelevenítő Bronzváros és Rézkirályság című könyveiben az utóbbi évek legösszetettebb iszlám fantasyjét írta. Egyáltalán, hány iszlám fantasyről tudtunk előtte? – Az olvasók mennyire emancipálódnak az írógárdát követve? – Az a lesajnáló attitűd, ami korábban a női szerzőket övezte, hogy eleve másodrangúak az SFF-ben, mára, legalábbis Amerikában, eltűnt. Itthon ebben még némi lemaradásban vagyunk, de ez a következő években sokat változhat, a trend szerintem hozzánk is begyűrűzik majd előbb-utóbb. Odakint ma már teljesen elfogadott, hogy az identitáspolitika is megjelenik az SFF-ben, például, hogy nem kizárólag középkorú, heteroszexuális fehér férfiak lehetnek a szerzők, hanem nők, feketék, ázsiaiak, leszbikusok, transzneműek – ahogy ez a szereplők szintjén is megjelenik a könyvekben. Eleinte persze az Egyesült Államokban sem ment könnyen ennek a változásnak az elfogadása: a Hugo-díjat pél­dául egy érdekcsoport megpróbálta meghekkelni, annak érdekében, hogy ez a folyamat ne mehessen végbe. Ám a dolog visszafelé sült el, rengeteg szimpatizáns érkezett megvédeni a díjat, így nemcsak annak rangja nőtt, de az SFF-olvasótábor is. (A botrányról lásd még keretes írásunkat.) Mindenképp jót tett ez a színesedés, progresszió a műfajnak, ami a 2000-es évek elején már nehezen tudta hozni azt a haladó szellemiséget, ami a ’70-’80-’90-es években jellemző volt rá. Most megint az ember van középpontban: kik vagyunk valójában, és a cselekedeteinkkel hova tartunk?

– A magyar rajongók e téren mennyire konzervatívak? – Először sokan kiborultak attól, ha egy regényben nem a megszokott, már sokszor elmesélt dolgokkal találkoztak. De most már szerencsére egyre többen vannak, akiknek nincs ezzel problémája, és elfogadják a főhős nemi identitását és vonzalmát is olyannak, amilyennek az író megírta, és nem próbálnak aktuálpolitikai-ideológiai magyarázatokat keresni arra, mi oka van annak, hogy teszem azt meleg a főszereplő. Mert hiszen a történetek alapvetően nem változtak, csak éppen már nem mindig egy férfi főhős menti meg a hölgyét, hanem mondjuk esetenként egy főhősnő szeret bele egy másik lányba. – Több kínai szerzőt is említett, a népszerűségük itthon is mérvadó már. Hogyan törtek fel ennyire az elmúlt pár év alatt? – Egyfelől a kínai kormánypárt e téren is felismerte a lehetőséget ideológiájának-propagandájának terjesztésére és a legújabb technológiák megismertetése végett rengeteg sci-fi írót látott vendégül különféle találkozókon, hogy azok az amerikai kollégáikhoz hasonló korszerű tudásra tehessenek szert. Másfelől azért létezik egy underground sci-fi írói vonal is, akik a kormányuk számára akár lázadónak ható gondolatokat is megpendítenek a műveikben – a világ más ré­szein­ ők ettől is érdekesek. De a legfőbb oka, hogy ennyire fókuszba kerültek, annak a Kínába született, de gyerekkorában Amerikába költözött Ken Liu írónak köszönhető, aki elkezdte lefordítani a kínai sci-fiket angolra, és ehhez kiadói partnereket is talált. A Hugo-díjjal is elismert Cixin Liu A Háromtest-problémája (magyarul is olvashatók a kötetek az Európa Könyvkiadó jóvoltából – a szerk.) nyitotta a sort, de több antoló­giát is közreadott – manapság ott tart, hogy a saját írói pályáját teszi félre a kínai írók megismertetése érdekében. És olvasva ezeket a könyveket, tényleg sajátos atmoszférával, az angolszász regényektől eltérő szerkezetekkel, rengeteg friss ötlettel találkozhatunk. – Ha már a szerkezet szóba került, mennyire kísérletezők az írásmód terén a SFF-szerzők? – A kísérletezés a kisprózában nagyon erősen jelen van, bár mi ezekről kevésbé tudunk, mert itthon a kispróza sokáig nehezen eladható volt: még mindig értékesebbnek gondolunk egy 500 oldalas regényt egy 40 oldalas novellánál. Talán Ted Chiang volt az első, aki ennek az ellenkezőjére felhívta a figyelmet. Az Érkezés című novellájának narratív technikája egészen meglepi az olvasót. És hasonló várható Carmen Maria Machado magyarul idén megjelenő novelláskötetétől is, A női test és más összetevőktől, amiben a naplószerű bejegyzések, a furcsa narratívák és a forgatókönyvszerűen megírt történetek teljesen felforgatják a megszokott olvasási szokásainkat. Nem véletlen, hogy a kubai felmenőkkel bíró amerikai írónő könyvét a különlegessége miatt a National Bookertől a World Fantasyig jelölték szinte minden irodalmi díjra. – A tavalyi évet firtatva kezdtem, végül az idei kilátásokat, a jövő tendenciáit tudakolnám az SFF kapcsán. – Fogadni trendek sikerére nem mernék, könyvkiadói szempontból ez olyan – ahogy Csurgó Csaba, a kiadó egyik tulajdonosa megfogalmazta korábban –, mint kitölteni egy lottószelvényt… Andy Weir A marsi című könyvének a sikere is robbanásszerű volt, senki nem látta előre: mikor végül egy amerikai kiadó bevállalta, már évek óta elérhető volt, különösebb visszhang nélkül, szerzői kiadásban. Aztán a megjelentetése után – hollywoodi mértékkel rekordidő alatt – film készült belőle Ridley Scott rendezésében (A 2015-ös Mentőexpedíció több jelenetét Budapesten forgatták: a kínai űrügynökség épületének a Müpa, a NASA főhadiszállásának a Bálna szolgált képi hátteréül – a szerk.). Pedig a történetét vagy az írásmódját tekintve nem emelkedik ki a vele egy időben megjelentek közül. De azt hiszem, az identitáspolitikai kérdések még jó pár évig témájául szolgálnak az SFF-nek, ahogy a menekültkérdés, a bevándorlás is megragadta a szerzők fantáziáját – miközben, érdekes módon, Kim Stanley Robinsont kivéve, a klímaváltozás annyira nem. Félek, hogy ők már tudják, ez lefutott kérdés. +1 kérdés – Évente hány könyvet olvas hivatalból, és mi alapján dönt a kiadásuk mellett? – Egy könyvről sokszor már az első harmadában kiderül, mennyire érdekes, izgalmas vagy eladható, így azoknak az olvasását, amelyek kevésbé azok, abbahagyom. Összességében legalább 3-400 kézirat kerül a kezembe évente. A döntésemet a piaci mozgások éppúgy meghatározzák, mint annak kalkulálása, mennyi munkával jár majd a kiadás vagy hogy találok-e hozzá megfelelő fordítót. Emellett néha próbálok olyan könyveket is beválogatni, amelyek bár nem adhatóak el rentábilis mennyiségben, de az értékei, például a témafelvetése, társadalmi üzenete vagy a prózájának szépsége kedves számomra, és szeretném, ha mások is találkoznának velük.

A legrangosabb SFF-díjak: Hugo-díj – A díjat Hugo Gernsbackről az Amazing Stories című sci-fi magazin alapítójáról nevezték el, 1953 óta ítélik oda. Az első díjazott regény Alfred Bester műve, Az arcnélküli ember volt. Nebula-díj – 1965-től az Amerikai Science Fiction és Fantasy Írók Egyesületének (SFWA) tagjai díjazzák az előző évben az USA-ban publikált legjobb SFF műfajba tartozó műveket. Regény kategóriában először Frank Herbert Dűne című műve nyert. Tavaly Mary Robinette Kowal The Calculating Stars (Számító csillagok) című műve vitte el regény kategóriában mind a Hugo-, mind a Nebula-díjat. Zsoldos Péter-díj – Magyarországon 1998 óta; regény kategóriában először Szélesi Sándor Városalapítókját díjazták; tavaly nem osztottak díjat sem regény, sem novella kategóriában.

A 2015-ös Hugo-botrány Hat évtizedes történetében először, 5 kategóriában nem osztottak ki Hugo-díjat a 2015-ös SFF-világtalálkozón, mivel több írói érdekcsoport – a Sad Puppies (Szomorú Kutyusok) és a radikálisabb Rabid Puppies (Veszett Kutyusok) – tömegesen léptetett be új tagokat a szervezetbe a jelölési folyamat idején, hogy megakadályozzák bizonyos szerzők és művek kitüntetését. Szerintük a (baloldali, feminista) politika eluralta a sci-fi díjat, mely már nem a klasszikus űrhajózásról szóló műveket méltatja, hanem a jobbára az ember identitásával vagy a kisebbségek problémáival foglalkozókat.