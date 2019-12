Változatlan káosz a kukaholdingnál

Idén 26 milliárd forint közpénzt igényelt a vitatott tevékenységű és kusza nyilvántartású állami kukaholding működőképességének fenntartása.

Ismét komoly számviteli bűvészmutatványokat sejtet a szemétszámlák beszedését végző, állami NKHV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., közkeletű nevén a kukaholding több mint fél év késéssel, december 19-én leadott 2018-as üzleti beszámolója. Bátor pénzügyi műveletekre utal például, hogy míg a tavalyi eredmény már plusz 624 millió forintra jött ki, addig a saját tőke mínusz 3,7 milliárdról, mínusz 23 milliárd forintra zuhant. Ráadásul, bár a mű tavaly is csak december 5-ére készült el, annak adatait idén teljesen újra kellett számolni, így a 2017-re jelentett eredeti, 3,8 milliárdos veszteség „potom” 20,7 milliárddal megnőtt. Amiként azt a könyvvizsgáló, a Moore Stephens K-E-S megjegyzi, ez szabályellenes és azonnali tőkepótlást igényel. A kiegészítő mellékletből kiderül, hogy az állami tulajdonos képviselője, Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter ezt májusban egy 26 milliárdos közpénzinjekcióval rendezte is. A könyvvizsgáló december 12-i jelentésében tavalyhoz hasonlóan csak „korlátozó záradékot” adott ki. Ez arra utal, hogy bizonyos részletek megfelelőségéről nem tudtak meggyőződni. Az előzményekhez képest mégis mutatkozik némi javulás. Amiként arról beszámoltunk, a Moore Stephens K-E-S tavaly kifogásolta a kukaholding tevékenységének szabályozatlanságát, vagyonkezelési kereteit, üzleti modelljét, adatait, jogi megfelelőségét, belső ellenőrzését, elszámolását, az átvett adatok megfelelőségét, teljességét, dokumentáltságát, a bérszámlázások ellenőrzését, a főkönyveket, az adatbázisokat, számlázásokat, az egyenlegközléseket, a bevétel megalapozottságát és a haszonanyagok „igen nagy bizalmi faktor melletti” kezelését. Így nem győződhettek meg teljes körűen a 86,2 milliárdos árbevételi és 43,6 milliárdos követelés-adat megalapozottságáról sem. A könyvvizsgáló idei értékelése szerint, bár e gondok „felszámolása megkezdődött”, a vevő- és követelésállományt most sem tudták teljes körűen áttekinteni. Mindazonáltal többször leszögezik, mit nem tisztjük véleményezni. A jelentősen módosított - rontott - 2017-es adatokhoz képest a tavalyiak több soron további kedvezőtlen változást mutatnak. Így a követelésállomány 60 milliárd, az anyagjellegű ráfordítások 90 milliárd, a tartozások pedig 120 milliárd forintra rúgtak. December 18-án Bártfai-Mager Andrea elfogadta a beszámolót. Három éve az állami NHKV feladata a kukaszámlák begyűjtése és visszaosztása a hulladék-begyűjtést változatlanul végző önkormányzati vállalkozások számára.