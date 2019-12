Szabad szemmel: Magyar gyászénekről ír a meghatározó francia lap

Miként használja fel egy nemzet egykori tragédiáját és élő fájdalmát a politika.

„Magyar gyászének” címmel a Le Monde arról, hogy Orbán Viktor nacionalista célokra használja fel Trianon közelgő 100. évfordulóját, mivel itt az ország történetének fájdalmas eseményéről van szó. Ungváry Krisztián ezt úgy világítja meg, hogy a szerződés Magyarország legszörnyűbb katasztrófáját jelentette. A magyarok még ma is fájlalják a terület felszabdalását, a korábbi lakosság jelentős részének elvesztését. A mostani miniszterelnök mindent megtett az utóbbi 10 évben, hogy ne csillapodjanak ezek a fantomfájdalmak. Egyik legelső intézkedése az volt, hogy lehetővé tette a szomszédságban élő mintegy 2,5 millió magyar számára az anyaállam útlevelének beszerzését, amivel egy millióan éltek, ők ma is tömegesen voksolnak a politikusra. A Fidesz évi 160 milliárd forinttal segíti a határon túliakat. Június 4. a nemzeti egység napja lett és Orbán ünnepnappá nyilvánította. Azon kívül támogat olyan konferenciákat, amelyeken újranyitják a vitát a békemegállapodás tanulságairól. Jövőre avatják az Országházzal szemben a hatalmas Trianon-emlékművet. Egy rámpát, amelynek gránitfalaiba belevésik a mintegy 13 000 elvesztett település nevét. De még az olyan, hatalom közeli történészek, mint Gerő András is úgy gondolják, hogy az építmény csupán súlyosbítja majd a hiábavaló nosztalgiát. A miniszterelnök odáig nem megy el, hogy követelje a határok átrajzolását. De amikor a régi sebekben vájkál, az számára eszköz, hogy megerősítse nacionalista hitvallását. Trianon tragédia volt a magyar nemzet számára. Ám ahelyett, hogy segítene kigyógyulni abból, Orbán azt élvezi, hogy újra megforgatja a kést a sebben.