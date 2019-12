A lefulladt atomtárgyalásokat akarták berúgni, de a szünetben összeveszett a két ázsiai hatalom

Kína az összefeszülést a "kapcsolatok javításaként" értékelte.

Nem lesz javulás a kétoldalú kapcsolatokban a Kelet-kínai-tenger stabilitása nélkül - közölte a japán külügyminisztérium tájékoztatása szerint Abe Sindzó japán kormányfő szerdán Csengtuban kínai kollégájával, Li Ko-csianggal. A két kormányfő a Dél-Koreával tartott háromoldalú csúcstalálkozó szünetében tárgyalt egymással a délnyugat-kínai városban, amelynek fő témája az Észak-Korea és az Egyesült Államok között Phenjan atomfegyvereinek leszereléséről folyó, zsákutcába jutott tárgyalás. Abe felszólította Lit, hogy haladéktalanul oldják fel a japán élelmiszerekre kirótt importkorlátozásokat - közölte a japán külügyminisztérium. Li a közlemény szerint kijelentette, hogy megragadták ezt az alkalmat a kínai-japán kapcsolatok javítására. Hozzátette, hogy "azok ismét a rendes úton haladnak". Hszi Csin-ping kínai elnök a tervek szerint tavasszal Japánba látogat. A japán kormányfő a kínai városban a dél-koreai elnökkel találkozva arra kérte Mun Dzse Int, hogy hozzanak intézkedéseket a 15 hónapja a kétoldalú kapcsolatokra nehezedő vita megoldása érdekében. A félórásra tervezett, de 45 perces találkozón mind Abe, mind Mun Dzse In kijelentette, hogy javítani kell a két ország között évtizedek óta legrosszabb viszonyon. A kapcsolatok tavaly váltak feszültebbé, miután a dél-koreai legfelsőbb bíróság elrendelte, hogy a japán cégek fizessenek kárpótlást a japáni gyarmati időben (1910-1945) kényszermunkára kényszerített dél-koreaiaknak. Japán álláspontja szerint a kérdést egy 1965-ben megkötött szerződésben rendezték, és a bíróság megsértette a nemzetközi jogot. A bírósági döntés után Japán korlátozásokat rendelt el az információs technológiai alkatrészek dél-koreai exportjára, súlyosbítva a vitát, amely már a két ország biztonsági együttműködését is fenyegette. Abe és Mun most megállapodott, hogy a történelmi és kereskedelmi nézeteltérések ellenére sűrűbben találkoznak - közölte Csengtuban Ko Ming Dzsun, a dél-koreai elnök szóvivője, hozzátéve, hogy mindkét fél párbeszéd útján kívánja a vitás kérdéseket rendezni. Abe kijelentette, hogy az Egyesült Államokkal folytatott szoros biztonsági együttműködés "rendkívül fontos" az Észak-Koreával kapcsolatos problémák rendezésében. Kedden a kínai külügyminiszter felszólította az Egyesült Államokat, hogy azonnal intézkedjen az Észak-Koreával tartott tavalyi szingapúri csúcstalálkozón elért eredmények megvalósítása érdekében. "Arra ösztönözzük a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot és az Egyesült Államokat, hogy dolgozzanak ki megvalósítható útitervet az állandó béke megteremtése és a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítése érdekében" - mondta Vang Ji a Zsenmin Zsipaónak, a kommunista párt lapjának. Észak-Korea decemberben figyelmeztette Washingtont: elképzelhető, hogy "karácsonyi ajándékot" ad az Egyesült Államoknak, miután a phenjani vezető, Kim Dzsong Un az év végéig adott határidőt az atomprogramjával kapcsolatos új tárgyalási engedmények felajánlására.